Het vertrek van Christian Horner heeft de tongen in de koningsklasse behoorlijk losgemaakt. Ook in Spa-Francorchamps was het natuurlijk onderwerp van gesprek. We vroegen ex-collega Guenther Steiner naar zijn mening over de hele situatie.

Het is over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar na Silverstone ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat heeft gezet. Laurent Mekies is zijn opvolger en het is duidelijk dat er een hoop te doen is binnen de rommelige Milton Keynes-formatie.

Vreemde timing

Die rommel, die viel ook bij Steiner op: "Het was al een hele tijd rommelig. Daar zijn we ons allemaal bewust van. Het gekste ding voor mij is de timing. Hadden ze haast? Normaal gesproken doe je zoiets in de zomerstop of beter nog: aan het einde van het jaar. Red Bull doet het helemaal niet zó slecht. Ik weet niet wat er intern allemaal speelt. Wel weten we allemaal dat het geen grote blije familie is. De timing was vreemd. Christian heeft het goed gedaan de laatste twintig jaar. Maar dingen veranderen, zo werkt het nu eenmaal", zo stelt hij in een exclusief gesprek met GPFans.

Toekomst Horner

Steiner werkte zelf samen met Horner bij het team van Red Bull in die periode dat de Brit begon als teambaas. Hij vertelt erover: "Het was een andere Christian destijds. Dat is twintig jaar geleden. We ontwikkelen ons allemaal. Ik had een heel vriendelijke relatie met hem. We hebben nooit problemen gehad. Natuurlijk zijn we verschillende karakters, maar dat is helemaal prima. Hij is een harde werker en houdt van de sport. Dit is zijn leven... Red Bull Racing was zijn leven. Hij heeft zijn familie en Red Bull. Ik denk niet dat het heel veel meer dan dat is. Het feit dat hij de baan niet meer heeft, daar is hij teleurgesteld in." De vraag is dan ook of we Horner op korte termijn terugzien: "Ik weet niet hoe snel hij terug wil komen. Hij heeft twintig jaar daar gezeten. Misschien als hij een jaartje weg is. Hij is nog jong voor Formule 1. Hij heeft alle tijd om te bekijken wat hij in de toekomst wil doen."

