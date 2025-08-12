We hebben veertien van de 24 races erop zitten, waardoor we al over de helft zijn. Toch is de zomerstop vaak het moment om te evalueren. Voor een paar teams is dit seizoen beter verlopen dan verwacht, terwijl dat voor andere teams juist niet het geval is.

Het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs lijkt na veertien races al wel beslist te zijn. Bij de coureurs gaat het een coureur van McLaren worden, waarbij het de vraag is of het Lando Norris of Oscar Piastri gaat worden die zijn eerste titel in F1 pakt. Max Verstappen kon nog een tijdje mee, maar is inmiddels wel afgehaakt. Bij de constructeurs is het al een tijdje niet spannend meer en gaat McLaren richting haar tweede titel op rij. Hoe presteren de tien teams tot nu toe in 2025 na de eerste seizoenshelft.

McLaren: 9,5

Voor McLaren is het eigenlijk een perfect seizoen tot nu toe. Het team heeft, op welk circuit en in welke omstandigheid dan ook, de beste auto van de grid, heeft aanvallen van andere teams (zowel qua upgrades als qua regelwijzigingen vanuit de FIA op aandringen van concurrenten) afgeslagen en heeft eigenlijk het kampioenschap bij de constructeurs al binnen. De kans dat een coureur van McLaren kampioen gaat worden is ook groot, gezien het gat dat Norris en Piastri hebben geslagen richting Verstappen en de rest. Veel beter kon de eerste seizoenshelft niet lopen voor McLaren.

Ondanks de ontevredenheid die er tijdens het merendeel van de eerste seizoenshelft is geweest, staat Ferrari wel gewoon tweede bij de constructeurs, valt het (op de dubbele DSQ begin dit jaar na) niet uit tijdens races en scoort het eigenlijk altijd wel solide en stabiel punten. Het probleem is dat dit begin 2025 niet de verwachting was. De auto is op zaterdag vrij matig gebleken ten opzichte van de concurrentie en de verwachtingen begin dit seizoen lagen veel hoger dan wat we tot nu toe hebben gezien, waardoor de tendens rondom het Italiaanse team toch wat minder positief is. Een kampioenschap bij de coureurs en/of constructeurs, toch het doel in 2025 na een sterk einde van 2024, gaat er dit jaar namelijk wederom niet komen. Sterker nog: het is nog maar de vraag of er in 2025 een race gewonnen gaat worden.

Mercedes begon sterk en stabiel aan het seizoen, maar is sinds de races in Europa flink weggevallen. Zeker in warme temperaturen heeft de auto van Mercedes het weer lastig, iets wat voorgaande jaren ook al het geval is geweest. De prestaties van Andrea Kimi Antonelli zijn er sinds de race in Imola vooral flink op achteruit gegaan. Dit kost het team veel punten in het gevecht om P2 bij de constructeurs tegen vooral Ferrari, dat wel twee coureurs heeft die stabiel in de top tien finishen en punten scoren. Het was een scenario waar veel mensen begin 2025 al een beetje bang voor waren: de onervaren Antonelli die met zijn (logische) inconsistentie zou voorkomen dat Mercedes echt serieus mee kon doen bij de constructeurs. Voorlopig is het gat naar Ferrari klein, maar het groeit wel.

Wat moeten we van Red Bull Racing zeggen? Vorig seizoen werd de terugval al ingezet, maar kon Verstappen door een late reeks aan goede resultaten alsnog kampioen worden. In 2025 gaat dit niet gebeuren. De Nederlander reed lang foutloos en haalde het maximale uit de auto, maar een heel seizoen is dat niet vol te houden. Sinds de Grand Prix van Spanje is het gat te groot geworden en gaat er, tenzij er een wonder gaat gebeuren, een einde komen aan de reeks aan kampioenschappen bij de coureurs. Ondertussen is de RB21 er niet beter op geworden, heeft de teamgenoot van Verstappen (Yuki Tsunoda) het enorm lastig en is teambaas Christian Horner ontslagen. Een seizoen om snel te vergeten voor Red Bull Racing. Dat Red Bull Racing en Verstappen zich richting 2026 zorgen moeten maken, lijkt een understatement. De alarmbellen zullen inmiddels allang af zijn gegaan achter de schermen.

Williams kwam, nadat vorig jaar een drama was geweest, dit seizoen verrassend goed uit de startblokken. Deze vorm hebben ze, zeker omdat de auto op zondag niet zo goed is als op zaterdag, niet vol kunnen houden, maar desondanks maakt zeker Alexander Albon bijna elk weekend wel indruk. Williams doet een serieuze poging om vijfde te worden bij de constructeurs, maar heeft daar sinds de races in Europa op het oog wel een serieuze concurrent bijgekregen. Daarnaast is Carlos Sainz nog steeds zoekende naar stabiliteit en goede resultaten, waardoor vooral Albon de punten binnen weet te halen de afgelopen raceweekenden.

Aston Martin: 8,0

Aston Martin begon erg matig aan het seizoen en moest hopen op upgrades die de auto beter zouden maken, iets wat de afgelopen seizoenen juist niet het geval was geweest. De upgrades maakte de auto van het team eerder minder dan beter. Dit seizoen is echter alles anders. De upgrades in Imola blijken wonderen te hebben verricht, want sindsdien raapt Aston Martin heel veel punten op. Vooral Fernando Alonso heeft zijn ritme gevonden, terwijl ook Lance Stroll tijdens twee van de laatste drie weekenden in de punten eindigde. Ineens doet Aston Martin serieus mee om de punten elk weekend en kan het Williams uitdagen voor P5 bij de constructeurs. Adrian Newey en de nieuwe fabriek lijken nu al een positieve impact te hebben, wat veel belooft voor 2026 en daarna.

Sauber: 9,0

Het team met de grootse verbetering dit seizoen is echter Sauber. Vorig jaar reed het team kansloos achteraan op gepaste achterstand van de rest en begin dit seizoen was dit ook het geval, maar sinds Jonathan Wheatley het als teambaas over heeft genomen gaat alles een stuk beter. Denk aan de pitstops en de strategie. Combineer dit met goede upgrades die van de auto meer hebben gemaakt dan alleen een auto die op het rechte stuk snel is en een hoge topsnelheid kan halen, en de resultaten begonnen ineens te komen. Nico Hulkenberg veroverd zelfs zijn eerste podiumplek en reed vier races op rij in de punten. Gabriel Bortoleto laat zich vooral op zaterdag goed zien en pakte ook tijdens drie van de laatste vier races punten nu de auto daartoe in staat is. De stijgende lijn is duidelijk ingezet.

Racing Bulls: 6,0

Voor Racing Bulls is het een seizoen waarin niet het maximale uit de auto is gehaald, vooral omdat de auto op zondag niet zo goed blijkt te zijn als op zaterdag het geval is. Isack Hadjar begon uitstekend aan het seizoen en scoorde vaak ook punten, maar net zoals bij Antonelli is hij ook in mindere doen sinds de races in Europa zijn begonnen. De Fransman scoorde al vijf races op rij geen punten meer. Liam Lawson begon juist dramatisch toen hij werd teruggezet, maar tijdens de laatste vier races scoorde hij drie keer punten. Daar waar Hadjar begin dit seizoen alle punten scoorde, is dit nu dus Lawson. Racing Bulls zal hopen dat het de tweede seizoenshelft met twee auto's stabiel punten kan scoren, dan zit P7 of P6 er wel in bij de constructeurs.

Haas kent een vrij raar en wisselvallig seizoen. Het begon uitstekend, met zowel Esteban Ocon als Oliver Bearman die punten scoorden. De upgrades hebben sindsdien Haas eerder tegengewerkt en andere teams geholpen dan andersom. Bearman heeft al sinds Bahrein geen punten meer gescoord, terwijl Ocon regelmatig nog wel net in de top tien weet te komen. Toch is van die goede start begin dit jaar niet veel meer over en staat Haas nu negende bij de constructeurs. Aston Martin en Sauber hebben het Amerikaanse team bijgehaald en eigenlijk ook ingehaald.

Alpine: 4,0

Daar waar Red Bull Racing een vrij matig seizoen kent, kan dit zeker ook van Alpine gezegd worden. Het team heeft een zeer inconsistente auto en is inmiddels geregeld het langzaamst van alle teams tijdens zowel de kwalificatie als de race en beschikt dankzij de motor van Renault over veel minder vermogen dan de rest. Daarnaast heeft Flavio Briatore het inmiddels overgenomen en is hij nog zoekende naar een tweede coureur. Daar waar Pierre Gasly nog tijdens drie van de laatste zes racweekenden punten scoorde, hebben zowel Jack Doohan als Franco Colapinto helemaal niks laten zien tijdens de periode waarin ze de kans kregen. Voor nu krijgt Colapinto de kans, maar de vraag is nog maar hoelang dit gaat duren.

