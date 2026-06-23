Red Bull Racing introduceert tijdens de Grand Prix van Oostenrijk het grootste updatepakket van dit seizoen. De bolide van Max Verstappen en Isack Hadjar kampte bij de start van de jaargang met een overgewicht van zo'n twaalf kilogram, maar moet na de aanpassingen op de Red Bull Ring exact 768 kilogram wegen, zo meldt De Telegraaf.

De renstal heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het afslanken van de auto. Nadat er in Miami en Barcelona al eerdere vernieuwingen werden doorgevoerd, volgt in Spielberg een cruciaal pakket. De ingenieurs hebben onder meer het profiel van de sidepods volledig herontworpen en een nieuwe vloer geïntroduceerd. Door het gebruik van dunnere materialen en minder intern leidingwerk hopen zij de laatste overtollige kilo's definitief weg te werken. Hiermee voldoet de renstal aan de nieuwe technische reglementen, die een aanzienlijke gewichtsvermindering voorschrijven ten opzichte van de voorgaande jaren.

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Aansluiting vinden

De sportieve winst van deze gewichtsbesparing moet direct zichtbaar worden op de baan, met name door een verbeterde efficiëntie in de snelle bochten waar de auto tot nu toe tekortkwam. Volgens teambaas Laurent Mekies is het doel van deze reeks aanpassingen om het gat naar topteams zoals Mercedes en Ferrari te dichten, al zijn er nog meer stappen nodig om echt mee te strijden. Dit is hard nodig, aangezien de Nederlander momenteel een moeizame fase doormaakt. Verstappen bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap met 55 punten, terwijl zijn Frans-Algerijnse teamgenoot op de negende positie staat met 34 punten.

Toekomst Verstappen

De introductie van de lichtere onderdelen is niet alleen van belang voor de rondetijden, maar ook om de stercoureur van het team tevreden te stemmen. Hoewel Verstappen nog een doorlopend contract heeft tot en met 2028, bevat deze verbintenis prestatieclausules waardoor hij de formatie mogelijk eerder kan verlaten. De top van Red Bull hoopt dan ook snel op een jawoord van de coureur voor de langere termijn, waarbij een competitieve en afgeslankte auto een cruciale rol speelt.

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