Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Formule 1-coureur Liam Lawson heeft een boekje opengedaan over de zware tol die zijn weg naar de koningsklasse heeft geëist van zijn familie. In een openhartig interview vertelt de coureur van Visa Cash App Racing Bulls over een hartverscheurend kaartje dat zijn jongere broertje jaren geleden aan hun vader schreef.

De Nieuw-Zeelander onthult dat de offers van zijn gezin hem nog altijd zwaar vallen. Dat laat hij weten in de High Performance-Podcast. In de meest recente aflevering van de podcast blikt Lawson terug op zijn jeugd en de offers die nodig waren om de top te bereiken. Daarbij komt een recente ontdekking van zijn ouders ter sprake. "Mijn ouders vonden onlangs een kaartje dat mijn broer aan mijn vader had geschreven toen hij een jaar of vijf, zes was", vertelt de coureur die momenteel strijdt voor een vaste toekomst binnen de Red Bull-gelederen. De inhoud van die boodschap heeft een diepe indruk achtergelaten op de coureur. "Er stond: 'Lieve papa, als ik ga racen, wil je dan meer tijd met mij doorbrengen, net als met Liam?'", aldus Lawson.

Artikel gaat verder onder video

Alles voor de sport

De teamgenoot van Arvid Lindblad raakt zichtbaar geëmotioneerd wanneer hij de situatie bespreekt. Vrijwel alle financiële middelen en tijd van het gezin gingen destijds naar zijn ontluikende autosportcarrière. "Mijn broers, zussen en familie hebben zoveel opgegeven. Nooit op vakantie, nooit iets anders doen, we waren elk weekend weg", legt hij uit over de vroege jaren van zijn loopbaan. Hoewel zijn broer er tegenwoordig om kan lachen, blijft het besef voor Lawson confronterend dat zijn succes ten koste ging van de aandacht voor anderen in het gezin.

'Geluk' als prijs

Naast de impact op zijn familie, is de rijder ook eerlijk over zijn eigen mentale welzijn in de veeleisende wereld van de autosport. Gevraagd naar wat de sport hem persoonlijk heeft gekost, is zijn antwoord helder. "Waarschijnlijk gewoon geluk. Mensen denken vast dat je veel gelukkiger bent vanwege de positie waarin ik me bevind", stelt Lawson. De constante druk in de Formule 1 en de meedogenloze politiek binnen het Red Bull-programma hebben hun sporen nagelaten op de jonge coureur. Om zich af te sluiten van de harde buitenwereld en de constante geruchtenstroom in de paddock, heeft Lawson inmiddels drastische maatregelen genomen om zijn focus te behouden. Zo neemt hij naar elk Grand Prix-weekend een gitaar mee om rust te vinden en heeft hij al zijn Formule 1-gerelateerde accounts op sociale media gedempt om toxische reacties en afleidingen te negeren.