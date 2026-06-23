Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"
Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"
Volgens Helmut Marko, ambassadeur van de Red Bull Ring, is Mercedes op dit moment de absolute favoriet in de Formule 1. Toch put de Oostenrijker hoop uit een aanstaand updatepakket van Red Bull Racing voor de naderende thuisrace in Oostenrijk. Marko stelt dat de nieuwe technische reglementen de onderlinge verhoudingen flink hebben veranderd en dat ontwikkelingen in deze fase van het seizoen cruciaal zijn. Dat laat hij weten in een vooruitblik met de Kleine Zeitung.
Hoewel Red Bull de afgelopen jaren de sport domineerde, kent de renstal dit seizoen een moeizame start. Max Verstappen bezet momenteel de zevende plaats in het wereldkampioenschap en wacht nog altijd op zijn eerste overwinning van het jaar. Aan de andere kant gaat Mercedes ruim aan de leiding bij de constructeurs, waarbij debutant Kimi Antonelli verrassend het rijdersklassement aanvoert. Toch ziet Marko, die inmiddels een ceremoniële functie bekleedt op het circuit in Spielberg, kansen voor het team uit Milton Keynes.
Mercedes kwetsbaar ondanks favorietenrol
De nieuwe reglementen hebben de pikorde op de grid flink door elkaar geschud. Marko benadrukt in gesprek met de Oostenrijkse krant dat de concurrentie momenteel een streepje voor heeft. "De nieuwe regelgeving plaatst Mercedes duidelijk in de rol van favoriet", aldus Marko. Toch ziet de voormalig topadviseur ook zwakke plekken bij de Duitse renstal, nadat zij onlangs te maken kregen met een tweede motoruitval. Dit werd mede veroorzaakt door problemen met het batterijsysteem van de nieuwe krachtbron. "Dat is ongebruikelijk voor hen", merkt de Oostenrijker op over de betrouwbaarheidsproblemen bij het team van teambaas Toto Wolff.
Grote stap met updates
Om het gat naar de kop van het veld te dichten, introduceert Red Bull komend weekend een omvangrijk updatepakket voor de RB22. Marko wijst op de enorme potentie van deze doorontwikkelingen vroeg in de nieuwe reglementaire cyclus. "Updates zijn in dit stadium van de regelgeving zeker effectiever; je kunt in één klap vijf tienden winnen", legt hij uit. De renstal heeft onder meer gewerkt aan een aanzienlijke gewichtsreductie en een herziene voorvleugel om de balans in snelle bochten te verbeteren.
Voor de thuisrace in Spielberg, waar hoge temperaturen worden verwacht, lijkt Red Bull eindelijk een belangrijke horde te hebben genomen. "Red Bull zet voor het eerst een auto in die bovenop de gewichtslimiet zit", onthult Marko over de wagen van Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar. Hierdoor bereikt de bolide het verplichte minimumgewicht van 768 kilogram. Dit stemt de ambassadeur positief over de kansen van de Nederlander. "Dus we zitten er zeker bij", vervolgt hij. Of het voldoende is om de strijd met Mercedes en Ferrari aan te gaan, moet nog blijken, maar de hoop is nadrukkelijk aanwezig. "Ik hoop dat Max dan vooraan staat", besluit Marko.
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