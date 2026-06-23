Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere meerdere positieve berichten over het Red Bull Racing-kamp. De formatie van Max Verstappen en Isack Hadjar heeft volgens berichtgeving de RB22 met het updatepakket voor het raceweekend in Oostenrijk, eindelijk op het minimumgewicht. Helmut Marko laat diezelfde dag optekenen dat mocht dit inderdaad het geval zijn, dit zomaar een halve seconde per ronde op kan leveren. Verder heeft de FIA de de reglementswijzigingen omtrent de motoren voor 2027 en 2028 definitief goedgekeurd, heeft het motorsportorgaan een verzoek van Red Bull Racing in de wind geslagen én zijn er nog een aantal andere reglementswijzigingen doorgevoerd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

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'Red Bull brengt grote update in Oostenrijk: RB22 eindelijk op streefgewicht'

Red Bull Racing introduceert tijdens de Grand Prix van Oostenrijk het grootste updatepakket van dit seizoen. De bolide van Max Verstappen en Isack Hadjar kampte bij de start van de jaargang met een overgewicht van zo'n twaalf kilogram, maar moet na de aanpassingen op de Red Bull Ring exact 768 kilogram wegen, zo meldt De Telegraaf. De introductie van de lichtere onderdelen is niet alleen van belang voor de rondetijden, maar ook om de stercoureur van het team tevreden te stemmen. Hoewel Verstappen nog een doorlopend contract heeft tot en met 2028, bevat deze verbintenis prestatieclausules waardoor hij de formatie mogelijk eerder kan verlaten. Meer lezen over het updatepakket van Red Bull Racing in Oostenrijk? Klik hier.

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Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"

Volgens Helmut Marko, ambassadeur van de Red Bull Ring, is Mercedes op dit moment de absolute favoriet in de Formule 1. Toch put de Oostenrijker hoop uit een aanstaand updatepakket van Red Bull Racing voor de naderende thuisrace in Oostenrijk. Marko stelt dat de nieuwe technische reglementen de onderlinge verhoudingen flink hebben veranderd en dat ontwikkelingen in deze fase van het seizoen cruciaal zijn. Dat laat hij weten in een vooruitblik met de Kleine Zeitung. "Updates zijn in dit stadium van de regelgeving zeker effectiever; je kunt in één klap vijf tienden winnen", legt hij uit. De renstal heeft onder meer gewerkt aan een aanzienlijke gewichtsreductie en een herziene voorvleugel om de balans in snelle bochten te verbeteren. Meer lezen over de positieve verwachtingen van Marko? Klik hier.

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FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027

De World Motor Sport Council heeft de voorgestelde wijzigingen voor de Formule 1-krachtbronnen officieel goedgekeurd, waarmee definitief afscheid wordt genomen van de veelbesproken gelijke verdeling tussen het elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Max Verstappen uitte eerder al forse kritiek op deze reglementen. De coureur van Red Bull Racing dreigde naar verluidt zelfs met een vertrek uit de sport als er geen aanpassingen zouden komen aan de technische koers voor 2027. Tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de Grand Prix van Miami in mei werden de eerste voorstellen al besproken tussen de autosportbond, de Formule 1, de teams en de motorleveranciers. Nu ook de Council groen ligt heeft gegeven, kunnen de plannen definitief doorgaan. Meer lezen over de reglementswijzigingen voor volgend jaar en 2028? Klik hier.

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'FIA slaat verzoek Red Bull in de wind: concurrentie mag updates aan motor doorvoeren'

De FIA heeft definitief groen licht gegeven voor de introductie van geüpdatete ADUO-motoren, ondanks aanhoudende verzoeken vanuit Red Bull Racing om de meetmethodes nader te verklaren. De autosportbond voert volgens AutoRacer.it momenteel wel een extra controle uit op de verzamelde data, maar de gehanteerde meetmethode blijft voorlopig ongewijzigd. Hierdoor lijkt Red Bull in de voet te worden geschoten, terwijl concurrent Ferrari juist optimaal profiteert van de huidige situatie. Hoewel de teams nog geen officiële publieke deadline hebben gekregen, wordt de interne communicatie vanuit het eerdere raceweekend in Monaco door de motorfabrikanten in de praktijk als bindend beschouwd. Meer lezen over het slechte nieuws voor Red Bull Racing? Klik hier.

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FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen

De FIA heeft een aantal aanpassingen aan de Formule 1-reglementen van 2027 naar buitengebracht. Het motorsportorgaan laat weten dat er een reeks voorstellen is goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de World Motor Sport Council. Zo kan een zogeheten 'Heat Hazard' nu afzonderlijk worden afgegeven voor een sprintrace en een Grand Prix. Tot vandaag was het zo dat deze maatregel voor een volledig raceweekend werd afgegeven. Deze regelgeving gaat per direct in, wat betekent dat het vernieuwde Heat Hazard-protocol aankomend weekend in Oostenrijk al van kracht kan gaan. Dit zal voor Verstappen geen goed nieuws zijn. Bij een Heat Hazard moeten coureurs verplicht een koelvest dragen, en daar heeft de Nederlander zich eerder al eens over uitgesproken. De slangetjes en buisjes zorgen volgens hem voor een vervelende ervaring in de cockpit. Daarnaast is het aantal testdagen per testkweek voor volgend jaar verhoogd naar vier. Meer lezen over de reglementswijzigingen? Klik hier.

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Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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