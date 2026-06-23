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Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix

'FIA slaat verzoek Red Bull in de wind: concurrentie mag updates aan motor doorvoeren'

Max Verstappen looking down as he walks at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO
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'FIA slaat verzoek Red Bull in de wind: concurrentie mag updates aan motor doorvoeren'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

De FIA heeft definitief groen licht gegeven voor de introductie van geüpdatete ADUO-motoren, ondanks aanhoudende verzoeken vanuit Red Bull Racing om de meetmethodes nader te verklaren. De autosportbond voert volgens AutoRacer.it momenteel wel een extra controle uit op de verzamelde data, maar de gehanteerde meetmethode blijft voorlopig ongewijzigd. Hierdoor lijkt Red Bull in de voet te worden geschoten, terwijl concurrent Ferrari juist optimaal profiteert van de huidige situatie.

De onvrede bij Red Bull komt voort uit het feit dat het team van Laurent Mekies is aangewezen als de renstal met de beste verbrandingsmotor. Dit levert hen een direct nadeel op bij het doorvoeren van toekomstige updates ten opzichte van andere teams. Red Bull, dat dit seizoen de overstap heeft gemaakt naar de eigen Red Bull-Ford krachtbron, vroeg de FIA om een inkijkje in de manier waarop deze krachtsverhoudingen precies zijn bepaald. Eerder deze maand scherpte de FIA de controles op de compressieverhouding van de V6-motoren al aan, door deze nu ook bij een bedrijfstemperatuur van 130 graden Celsius te testen. Een verdere wijziging van de meetmethode ligt wel op tafel, maar wordt pas tijdens komende vergaderingen besproken.

Italiaanse media verwachten snelle introductie Ferrari-update

Hoewel de teams nog geen officiële publieke deadline hebben gekregen, wordt de interne communicatie vanuit het eerdere raceweekend in Monaco door de motorfabrikanten in de praktijk als bindend beschouwd. "Behoudens onverwachte lastminute-communicatie mogen zij die resultaten dus als uitgangspunt nemen. Dat betekent dat zij in Oostenrijk kunnen beginnen met het introduceren van de eerste motorupdate, mits die klaar is en in de voorgaande weken al met de vereiste documentatie bij de FIA is aangemeld", zo meldt AutoRacer.it. Het Italiaanse medium stelt dat Ferrari hiermee een kleine, maar cruciale stap vooruit kan zetten. "Het gaat om een vrij kleine stap vooruit, goed voor een vermogenswinst van 5 kW, oftewel 7 pk. Toch is het een update die bedoeld is om het motorische gat ten opzichte van Mercedes iets te verkleinen".

Mercedes, het team van Toto Wolff, had tot aan de race in Monaco nog elke Grand Prix van het seizoen gewonnen. Inmiddels is de spanning vooraan het veld weer teruggekeerd, nadat Lewis Hamilton eerder deze maand namens Ferrari de meest recente race in Spanje op zijn naam schreef. Met de aanstaande motorupdate hoopt de Italiaanse renstal de druk op Mercedes verder op te voeren. De Duitse formatie is volgens de Italiaanse pers bovendien extra alert vanwege problemen die het met de batterijen heeft ondervonden.

Aankomend weekend staat de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Voor Red Bull is het de bedoeling dat de RB22 daar een stuk lichter wordt, wat de renstal hopelijk flink wat extra snelheid gaat opleveren. Dat is hard nodig om de concurrentie bij te benen op de Red Bull Ring, een circuit waar Max Verstappen historisch gezien zeer succesvol is. De Nederlander is met vijf eerdere zeges de coureur met de meeste overwinningen op het Oostenrijkse asfalt.

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