FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen
FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen
De FIA heeft een aantal aanpassingen aan de Formule 1-reglementen van 2027 naar buitengebracht. Het motorsportorgaan laat weten dat er een reeks voorstellen is goedgekeurd tijdens een bijeenkomst van de World Motor Sport Council.
De FIA liet op dinsdag weten dat de verschuivingen in de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de batterij in 2027 en 2028 definitief doorgevoerd zullen worden. De deelnemende Formule 1-teams bereikten hier op 10 juni al een overeenkomst over, maar het voorstel is nu ook door de World Motor Sport Council goedgekeurd. Daarmee staan alle signalen op groen om de door onder andere Max Verstappen fel begeerde veranderingen door te voeren.
Heat hazard-protocol aangepast
Daarnaast zijn er nog wat wijzigingen aan het regelboekje gedaan. Zo wil de FIA flexibeler te werk gaan tijdens extreme weersomstandigheden. Zo kan een zogeheten 'Heat Hazard' nu afzonderlijk worden afgegeven voor een sprintrace en een Grand Prix. Tot vandaag was het zo dat deze maatregel voor een volledig raceweekend werd afgegeven. Volgens het motorsportorgaan kan er zo beter worden ingespeeld op wisselende weersomstandigheden en kan daarnaast de veiligheid van de coureurs beter gewaarborgd worden.
Deze regelgeving gaat per direct in, wat betekent dat het vernieuwde Heat Hazard-protocol aankomend weekend in Oostenrijk al van kracht kan gaan. Er is sprake van een Heat Hazard als de temperatuur boven de 31 graden komt te liggen, en die kans is aanzienlijk in Spielberg. Dit zal voor Verstappen geen goed nieuws zijn. Bij een Heat Hazard moeten coureurs verplicht een koelvest dragen, en daar heeft de Nederlander zich eerder al eens over uitgesproken. De slangetjes en buisjes zorgen volgens hem voor een vervelende ervaring in de cockpit.
Aantal wintertestdagen Formule 1 opgeschroefd
Daarnaast is ook het format rondom de testdagen voorafgaand aan het seizoen op de schop gegaan. De FIA laat weten dat de World Motor Sport Council heeft besloten om de duur van een testweek tijdens de wintertestdagen uit te breiden van drie naar vier dagen. Dit vanwege de complexiteit van de huidige generatie Formule 1-auto's. De teams hebben simpelweg meer tijd nodig
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