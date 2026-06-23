De World Motor Sport Council heeft de voorgestelde wijzigingen voor de Formule 1-krachtbronnen officieel goedgekeurd, waarmee definitief afscheid wordt genomen van de veelbesproken gelijke verdeling tussen het elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor. Max Verstappen uitte eerder al forse kritiek op deze reglementen. De coureur van Red Bull Racing dreigde naar verluidt zelfs met een vertrek uit de sport als er geen aanpassingen zouden komen aan de technische koers voor 2027.

Tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan de Grand Prix van Miami in mei werden de eerste voorstellen al besproken tussen de autosportbond, de Formule 1, de teams en de motorleveranciers. Hoewel de eerste aanpassingen destijds positief werden ontvangen, omschreef Verstappen de ingrepen toen als slechts een"kieteling". De viervoudig wereldkampioen benadrukte dat er veel grotere veranderingen nodig waren om te voorkomen dat coureurs op de rechte stukken moesten terugschakelen om energie te sparen. De autosportfederatie heeft die aanhoudende kritiek nu ter harte genomen tijdens de bijeenkomst van de World Motor Sport Council in Macau. Nu ook de Council groen ligt heeft gegeven, kunnen de plannen definitief doorgaan. De goedgekeurde plannen zorgen voor een geleidelijke verschuiving van de focus naar de verbrandingsmotor in de komende seizoenen.

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Verschuiving naar een 60/40-verhouding in 2028

Het uiteindelijke doel van de nieuwe regelgeving is om in 2028 een 60/40-verdeling te bereiken in het voordeel van de verbrandingsmotor. Dit betekent dat de interne verbrandingsmotor een vermogen van 450 kilowatt gaat leveren, wat een significante toename is van 50 kilowatt ten opzichte van de oorspronkelijk geplande generatie krachtbronnen. Tegelijkertijd wordt het maximale vermogen van de MGU-K teruggeschroefd naar 300 kilowatt om de balans te herstellen. De inhaalmodus blijft wel ongewijzigd op 350 kilowatt staan, terwijl het maximale vermogen om energie te oogsten juist stijgt van 350 naar 400 kilowatt.

Om dit extra vermogen uit de verbrandingsmotor te kunnen halen, wordt de brandstoftoevoer de komende jaren stapsgewijs verhoogd door de FIA. In 2027 gaat deze limiet met vijf procent omhoog, gevolgd door een verdere stijging van dertien procent in 2028. Deze aanpassing voorkomt bovendien het gevreesde 'derating' op de rechte stukken, waarbij de elektrische ondersteuning wegvalt. Eerder waren er zorgen dat de races mogelijk ingekort moesten worden vanwege het brandstofverbruik, mede omdat sommige teams om budgettaire redenen hun chassis wilden meenemen naar 2027. Het simpelweg monteren van een grotere brandstoftank was daardoor voor veel constructeurs geen haalbare optie. De geleidelijke overgang naar de nieuwe verhouding lijkt een directe reactie op deze technische en financiële bezwaren.

De president van de autosportbond benadrukt dat de reglementen constant in ontwikkeling blijven om de sport attractief te houden."De FIA blijft toezicht houden op de evolutie van de reglementen voor 2026 en werkt nauw samen met alle belangrijke belanghebbenden binnen de autosportgemeenschap", aldus Mohammed Ben Sulayem. Volgens de topman stopt het proces niet zodra de nieuwe generatie auto's voor het eerst de baan op gaat."Continue dialoog en samenwerking zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de reglementen in 2027 en 2028 voldoen aan de behoeften van de sport, de coureurs en de fans", zo besluit de beleidsbepaler van de federatie.

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