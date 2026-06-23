Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya kan Lewis Hamilton dit seizoen meestrijden om de wereldtitel, al is de Brit daarvoor wel afhankelijk van tegenslag bij Kimi Antonelli. De Colombiaan stelt dat de recente overwinning van de zevenvoudig wereldkampioen de verhoudingen op de grid op scherp heeft gezet. Dat laat hij weten in een interview met BetVictor.

Hamilton bezet momenteel de tweede plaats in het kampioenschap met 115 punten, achter WK-leider Antonelli. De negentienjarige Italiaan verzamelde tot nu toe 156 punten voor het team van Mercedes. Eerder deze maand wist Hamilton de Grand Prix van Spanje op zijn naam te schrijven, wat zijn eerste zege in dienst van Ferrari betekende. Omdat Antonelli in diezelfde race vlak voor het einde uitviel met een defect aan zijn krachtbron, is de strijd om de titel weer opgelaaid.

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Historische achtste titel of jongste kampioen

Montoya hoopt dat de routinier geschiedenis kan schrijven bij de Italiaanse renstal. "Ik zou graag zien dat Lewis Hamilton zijn achtste kampioenschap wint en de grootste aller tijden wordt", aldus de oud-coureur. "Om dat met Ferrari te doen zou ongelooflijk zijn. Dat zou het grootste verhaal zijn". Toch ziet hij ook de impact van een eventuele eindzege voor de jonge koploper. "Zou Kimi Antonelli die op zo'n jonge leeftijd wereldkampioen wordt een groter verhaal zijn dan Lewis die voor de achtste keer wereldkampioen wordt?" vraagt hij zich af. "Als je een Ferrari-fan bent, ga je Lewis zeggen. Een Ferrari-wereldkampioen zou ongelooflijk zijn. Maar dat Antonelli op die leeftijd het kampioenschap wint, zou waanzinnig zijn. Wat is het grotere verhaal? Vandaag is dat Lewis. In de toekomst waarschijnlijk andersom".

Mercedes niet langer onverslaanbaar

De overwinning in Barcelona heeft volgens Montoya de perceptie doorbroken dat Mercedes onverslaanbaar is. Hij benadrukt dat de situatie is veranderd nu niet alleen George Russell en Antonelli de dienst uitmaken, maar ook de man die door velen al was afgeschreven weer meedoet. "Mensen zijn enthousiast omdat iemand Mercedes heeft bedreigd", stelt hij. Om een echt duidelijk beeld van de krachtsverhoudingen te krijgen, kijkt de analist uit naar de Grand Prix van België, die in juli op het programma staat. "Op dit moment is de betrouwbaarheid van de Ferrari zeker beter. Maar ze weten dat ze vermogen tekortkomen". Uit recente analyses blijkt inderdaad dat de krachtbron van Ferrari een achterstand van vier tot zes procent heeft ten opzichte van de concurrentie.

Updates bij Red Bull Racing

Naast Ferrari en Mercedes speelt ook Red Bull Racing een grote rol in het kampioenschap. Dat team beschikt momenteel over de sterkste motor van het veld. Montoya verwacht dat zij tijdens het aankomende raceweekend in Oostenrijk met grote updates komen, waarbij er naar verluidt veel gewicht uit de auto wordt gehaald. De grote vraag is wanneer Mercedes hierop gaat reageren. "Ik geloof nog steeds dat ze voorop liggen", zegt de Colombiaan over de formatie van Antonelli en Russell. "Niet met veel, maar ik denk dat als ze vasthielden aan dezelfde strategie als Lewis, ze Lewis hadden verslagen in Barcelona. Ze controleerden het tempo van Lewis in het eerste deel van de race gemakkelijk. Wanneer Mercedes die volgende upgrade brengt, zullen ze waarschijnlijk verder voorop blijven".

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