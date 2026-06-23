Oud-coureur en Formule 1-analist Juan Pablo Montoya stelt dat de onzekere contractstatus van George Russell een negatieve invloed heeft op zijn prestaties bij Mercedes. Volgens de Colombiaan verdient de Brit absoluut een nieuwe verbintenis, maar zorgt de huidige situatie voor onnodige afleiding in de strijd met zijn jonge teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Binnen de Duitse renstal zijn de verhoudingen dit seizoen op scherp gezet. Antonelli kent een indrukwekkend debuutjaar en voert na de recente Grand Prix van Spanje het wereldkampioenschap aan met 156 punten en vijf overwinningen. Russell won de seizoensopener in Australië en tekende eind vorig jaar een contractverlenging tot en met dit seizoen, met een prestatieclausule voor volgend jaar. Toch blijven er geruchten circuleren over een mogelijke komst van Max Verstappen, waardoor de toekomst van de enkelvoudig racewinnaar van dit jaar nog altijd niet volledig vaststaat.

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Montoya ziet contractzorgen bij Russell

Montoya weet uit eigen ervaring hoe zwaar een aflopend contract kan wegen op een coureur. "Zijn contractsituatie zal constant in zijn hoofd zitten", stelt de analist bij BetVictor. "Hij heeft nog maar één jaar. Dat zal aan hem knagen". Volgens Montoya kan een rijder zoiets niet simpelweg negeren. "Hij zegt misschien dat het niet uitmaakt, maar ik garandeer je van wel. Het moet de hele tijd in zijn hoofd zitten". De ex-coureur spreekt wat dat betreft uit ervaring. "Het zat mij ook dwars toen ik racete. Toen ik wist dat ik een aflopende deal had, was dat echt klote". Volgens Montoya rijdt de Mercedes-coureur erg volwassen, maar zou een nieuw contract hem mentaal enorm helpen. "Ik denk niet dat alles verloren is voor George. Hij blijft er erg kalm onder".

Tijdens het raceweekend in Barcelona pakte Russell poleposition, maar zag hij Antonelli in de race dichterbij komen voordat de Italiaan in de slotfase uitviel met motorproblemen. Montoya begreep weinig van de verdedigende acties van de Brit. "Hij had Antonelli het hele weekend onder controle", aldus de analist. "Voor mij was het niet normaal dat George zijn positie niet meer verdedigde. Waarom ging hij er niet meer voor?". Volgens hem was de kampioenschapsleider in die fase sneller vanwege een bandenvoordeel. "De reden dat Kimi in de race beter was, is omdat Kimi twee ronden later stopte". Montoya voorspelt dat de strijd intern nog zwaar kan worden. "George gaat races krijgen waarin Kimi hem verslaat. De vraag is hoe slecht de slechte weekenden voor George zullen zijn".

Ondanks de sterke vorm van Antonelli, vindt Montoya dat Mercedes de huidige coureur naast hem moet behouden. "George Russell verdient nog een contract bij Mercedes", is hij stellig. "Hij was beter in Australië, beter in China en in Japan waren ze erg aan elkaar gewaagd. Hij was ook beter in Canada. Dat zijn vier races waarin hij beter was, en toch heeft hij er niets voor om te laten zien". Tot slot waarschuwt Montoya de teamleiding voor het binnenhalen van Verstappen. "Als je Mercedes bent, haal je Max dan aan boord? Dat is de vraag die ze moeten beantwoorden", klinkt het. "Wil je de manier waarop Antonelli nu rijdt verstoren?".

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