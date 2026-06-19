close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
toto wolff, mercedes, graphic

'Mercedes schakelt externe experts in voor koelingsproblemen met batterij'

toto wolff, mercedes, graphic — Foto: © IMAGO

'Mercedes schakelt externe experts in voor koelingsproblemen met batterij'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Mercedes kampt dit seizoen met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe M17 E Performance-krachtbron. De batterij van de Duitse renstal blijkt extreem gevoelig voor hoge temperaturen, waardoor de zwakste modules falen zodra de koeling tekortschiet. Om de thermische stabiliteit van het systeem onder controle te krijgen, gonst het van de geruchten dat de formatie uit Brackley inmiddels externe consultants heeft ingeschakeld.

De nieuwe reglementen eisen een gelijke vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische systemen, wat extreme eisen stelt aan de koeling. Dit heeft al tot pijnlijke uitvalbeurten geleid. Zo viel George Russell in Canada vanuit leidende positie uit, waarna zijn zwaar beschadigde batterij per schip naar Engeland moest worden vervoerd. Ook kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli werd in Spanje getroffen door een plotselinge elektrische storing toen hij op de tweede plaats reed. Daarnaast kampt klantenteam McLaren eveneens met vergelijkbare problemen.

Thermische overbelasting

Technisch directeur James Allison heeft bevestigd dat de elektrische motor nu 350 kW moet leveren, wat de thermische belasting op de cellen enorm vergroot. "De oorzaken zijn niet allemaal identiek, maar over het algemeen hebben ze hun oorsprong in hetzelfde gebied van de batterij", zo citeert Motorsport Italia de Britse ingenieur. Om verdere schade te voorkomen, moet de renstal momenteel conservatiever te werk gaan. "In eerste instantie, wanneer er een storing is, is de neiging van het team om een kleine stap terug te doen en de apparatuur iets minder tot het uiterste te drijven, puur om de kit die schade oploopt wat meer levensduur te geven", legt de topman uit.

Externe partijen

Om een structurele oplossing te vinden, werkt de motorafdeling in Brixworth samen met partner Petronas aan de onderdompelingskoeling van de cellen. Volgens geluiden in de paddock zijn er tevens externe specialisten aangetrokken om specifiek de zogeheten 'Hertz-module' te verbeteren. Het doel is om temperatuurpieken en het verlies van vermogen tijdens intensieve laadcycli tegen te gaan. Teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan dat zijn team niet voor de titel kan vechten als deze reeks uitvalbeurten aanhoudt. De Oostenrijker sprak daarbij de nadrukkelijke wens uit "al het mogelijke te doen om het te begrijpen."

Denk jij dat Mercedes de betrouwbaarheid dit seizoen nog volledig onder controle krijgt?

10 stemmen

Gerelateerd

Mercedes George Russell Toto Wolff Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes laat geen woord over podiumklant Russell vallen in recap Barcelona

Mercedes laat geen woord over podiumklant Russell vallen in recap Barcelona

  • 17 juni 2026 13:33
  • 4
Russell kan leven met intrekken protest: ‘We hadden geen sterke zaak’

Russell kan leven met intrekken protest: ‘We hadden geen sterke zaak’

  • Vandaag 14:51
Mercedes trekt Monaco-protest onverwachts in, FIA brengt nieuw statement uit

Mercedes trekt Monaco-protest onverwachts in, FIA brengt nieuw statement uit

  • Vandaag 06:36
Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell

Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell

  • Vandaag 10:10
  • 2
Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers

Vertrek Verstappen bij Red Bull dichterbij dan ooit: harde deadline en mogelijke transfers

  • Vandaag 08:43
  • 3
'FIA wees diffuser Ferrari af, maar gaf Mercedes wél groen licht voor hetzelfde ontwerp'

'FIA wees diffuser Ferrari af, maar gaf Mercedes wél groen licht voor hetzelfde ontwerp'

  • Vandaag 15:56
  • 2

Net binnen

20:15
Van der Zande over technische obsessie Verstappen: 'Hij is gewoon een freak'
19:31
Ferrari bereidt groot updatepakket voor richting Oostenrijk
18:47
Villeneuve hard over Ferrari: 'Ze moeten focus nu op Hamilton leggen'
18:03
Van Hoepen bewandelt weg naar Formule 1: "Het gaat echt om resultaten"
17:29
'Red Bull kan met updatepakket in Oostenrijk vier tienden per ronde winnen'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Red Bull kan met updatepakket in Oostenrijk vier tienden per ronde winnen' Max Verstappen

'Red Bull kan met updatepakket in Oostenrijk vier tienden per ronde winnen'

Vandaag 17:29 4
Williams-talent is Verstappen dankbaar voor adviezen: "Max heeft mij enorm geholpen" Exclusief

Williams-talent is Verstappen dankbaar voor adviezen: "Max heeft mij enorm geholpen"

Vandaag 15:29
Sky Sports-verslaggever vertelt over "verschrikkelijke haatreacties" na kritische vraag aan Verstappen Max Verstappen

Sky Sports-verslaggever vertelt over "verschrikkelijke haatreacties" na kritische vraag aan Verstappen

Vandaag 14:02 7
Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell Mercedes

Mercedes komt met statement na intrekken verzoek tot herziening straf Russell

Vandaag 10:10 2
Ontdek het op Google Play
x