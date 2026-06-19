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Mercedes kampt dit seizoen met hardnekkige betrouwbaarheidsproblemen rondom de nieuwe M17 E Performance-krachtbron. De batterij van de Duitse renstal blijkt extreem gevoelig voor hoge temperaturen, waardoor de zwakste modules falen zodra de koeling tekortschiet. Om de thermische stabiliteit van het systeem onder controle te krijgen, gonst het van de geruchten dat de formatie uit Brackley inmiddels externe consultants heeft ingeschakeld.

De nieuwe reglementen eisen een gelijke vermogensverdeling tussen de verbrandingsmotor en de elektrische systemen, wat extreme eisen stelt aan de koeling. Dit heeft al tot pijnlijke uitvalbeurten geleid. Zo viel George Russell in Canada vanuit leidende positie uit, waarna zijn zwaar beschadigde batterij per schip naar Engeland moest worden vervoerd. Ook kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli werd in Spanje getroffen door een plotselinge elektrische storing toen hij op de tweede plaats reed. Daarnaast kampt klantenteam McLaren eveneens met vergelijkbare problemen.

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Thermische overbelasting

Technisch directeur James Allison heeft bevestigd dat de elektrische motor nu 350 kW moet leveren, wat de thermische belasting op de cellen enorm vergroot. "De oorzaken zijn niet allemaal identiek, maar over het algemeen hebben ze hun oorsprong in hetzelfde gebied van de batterij", zo citeert Motorsport Italia de Britse ingenieur. Om verdere schade te voorkomen, moet de renstal momenteel conservatiever te werk gaan. "In eerste instantie, wanneer er een storing is, is de neiging van het team om een kleine stap terug te doen en de apparatuur iets minder tot het uiterste te drijven, puur om de kit die schade oploopt wat meer levensduur te geven", legt de topman uit.

Externe partijen

Om een structurele oplossing te vinden, werkt de motorafdeling in Brixworth samen met partner Petronas aan de onderdompelingskoeling van de cellen. Volgens geluiden in de paddock zijn er tevens externe specialisten aangetrokken om specifiek de zogeheten 'Hertz-module' te verbeteren. Het doel is om temperatuurpieken en het verlies van vermogen tijdens intensieve laadcycli tegen te gaan. Teambaas Toto Wolff gaf eerder al aan dat zijn team niet voor de titel kan vechten als deze reeks uitvalbeurten aanhoudt. De Oostenrijker sprak daarbij de nadrukkelijke wens uit "al het mogelijke te doen om het te begrijpen."