Twijfels over nieuwe onderdelen voor Verstappen: 'Updates pakken niet altijd goed uit'
Twijfels over nieuwe onderdelen voor Verstappen: 'Updates pakken niet altijd goed uit'
Het raceweekend in Oostenrijk moet de zogeheten ommezwaai van Red Bull gaan worden. Het team reist met de nodige updates af naar de thuisrace op de Red Bull Ring, maar in de GPFans Raceteam-podcast discussiëren presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan over de werking van die cruciale updates van het Oostenrijkse team.
Kissing stelt dat er veelbelovende signalen zijn bij Red Bull over de nieuwe updates. Daarbij wijst de presentator op de woorden van analist Juan Pablo Montoya, die toch wel hoge verwachtingen heeft van de nieuwe onderdelen op de RB22. Daarnaast moet de gewichtsreductie van de wagen gaan helpen. "Als we Juan Pablo Montoya mogen geloven, dan wordt er behoorlijk wat tijdwinst geboekt door Red Bull", stelt Kissing.
Mekies lijkt zich in te dekken
Ramjiawan is wat huiveriger en wijst naar de uitspraken van teambaas Laurent Mekies: "Hij [Montoya, red.] heeft het over vier tienden? Ik weet niet precies waar hij op doelt, want ik heb de uitspraken van Laurent Mekies ernaast gelegd. Die tempert de verwachtingen al iets meer. Dat vind ik ook wel logisch van een teambaas. Het gat ten opzichte van Mercedes is nog steeds aanzienlijk, dat zagen we ook in Barcelona. Mekies heeft het inderdaad over een cruciaal updatepakket tijdens de thuisrace van Red Bull. Dat moet je ook een beetje uphypen."
Daarnaast zijn updates natuurlijk niet per definitie zaligmakend. Zo zet Red Bull stappen voorwaarts, maar staan de andere teams natuurlijk ook niet stil, legt Ramjiawan uit: "Je kan wel vier tienden vinden, maar als Mercedes er ook weer twee vindt, dan sta je toch echt nog achter."
Vooral voor Verstappen, die momenteel vooral moet toekijken hoe zijn collega's voor de prijzen knokken, is het een moeilijke periode. "Het is vervelend voor Verstappen, omdat je weet dat als hij een topauto heeft, hij meedoet", stelt Ramjiawan.
Correlatie tussen windtunnel en realiteit op de baan
Ook heeft Red Bull nog altijd problemen om de updates daadwerkelijk op de baan tot volle wasdom te laten komen. "Het risico bij Red Bull is altijd dat wat zij in de windtunnel vinden en in de CFD allemaal concluderen, niet altijd zo uitpakt op de baan. Als je de auto lichter maakt, dan weet je dat je tijdwinst boekt. Maar als zij een extra vleugeltje of een element toevoegen, dan is het nog maar de vraag of dat werkt. Dat is echt een terugkerend probleem bij Red Bull", aldus Ramjiawan.
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