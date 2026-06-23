Volgens voormalig Formule 1-wereldkampioen Jacques Villeneuve is het hoog tijd dat Ferrari de volledige focus verlegt naar Lewis Hamilton in de strijd om de wereldtitel. De Canadees stelt dat teamgenoot Charles Leclerc onvoldoende heeft gepresteerd en dat de Italiaanse renstal een duidelijke eerste coureur moet aanwijzen om serieus kans te maken op het kampioenschap. Dat laat hij weten in de podcast The F1 Show van Sky Sports.

De uitspraken van Villeneuve volgen op de recente overwinning van Hamilton tijdens de Grand Prix van Spanje. Door die zege in Barcelona is de zevenvoudig wereldkampioen opgeklommen naar de tweede plaats in het coureursklassement. Met een totaal van 115 punten heeft de Britse coureur zijn achterstand op koploper Kimi Antonelli teruggebracht tot 41 punten. Leclerc beleeft daarentegen een moeizame fase met uitvalbeurten in Monaco en Spanje, waardoor de Monegask is teruggezakt naar de vierde plaats met 75 punten.

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Geen genade van Hamilton

Villeneuve stelt dat de onderlinge verhoudingen bij Ferrari inmiddels helder zijn. Waar concurrent Mercedes volgens hem niet de luxe heeft om een eerste coureur te kiezen, ligt dat in Maranello anders. "Ferrari wel, want Ferrari moet zich op Lewis richten als ze nog een kleine kans op de overwinning willen hebben", aldus de wereldkampioen van 1997. "De beslissing is dus eenvoudig te nemen, want Leclerc ligt behoorlijk ver achter".

Volgens de analist heeft de Monegaskische coureur zijn kansen de afgelopen jaren onbenut gelaten. "Leclerc had de tijd om het team om zich heen op te bouwen en dat heeft hij niet gedaan", stelt Villeneuve. Hij wijst erop dat de coureur na een matig seizoen bij Sauber wellicht te snel een megacontract kreeg aangeboden. "Hij heeft nooit echt iets om zich heen hoeven opbouwen. Het werd hem gegeven, het was er gewoon". Toen Hamilton vervolgens de leiding nam binnen de stal, werd Leclerc volgens de Canadees verrast. "Maar op het moment dat Lewis wakker werd, op het moment dat Lewis die auto en dat team tot de zijne maakte en er vol voor ging en geen genade toonde, was Leclerc daar niet op voorbereid".

Vasseur tempert verwachtingen

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wil voorlopig nog niets weten van een volledige focus op de achtste wereldtitel voor Hamilton. Gevraagd naar de mogelijkheid om de routinier dit seizoen alles te geven, reageert de Fransman terughoudend. "Ik weet niet zeker of ik op dit soort vragen wil antwoorden", laat hij na de race in Barcelona optekenen. "Twee weken geleden had Iik waarschijnlijk dezelfde opmerkingen, dat alles een ramp was, en nu hebben we het over het wereldkampioenschap. Dit is de slechtste aanpak die ik zou kunnen hanteren". Vasseur benadrukt dat het team de komende race in Oostenrijk met exact dezelfde instelling moet benaderen en niet te ver vooruit moet kijken.

Voor Leclerc is de opdracht in ieder geval duidelijk na een reeks technische problemen en eigen fouten. De nummer vier van het kampioenschap erkent dat hij een inhaalslag moet maken ten opzichte van zijn teamgenoot. "Het team heeft enorm zijn best gedaan om upgrades door te voeren en het lijkt goed te werken", reageert de coureur op de recente zege van Ferrari. "Dus nu moet ik weer bij hem in de top staan, wat sinds Canada niet meer het geval is geweest".

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