close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix

'Ferrari kiest voor nieuwe power unit in Oostenrijk: Haas en Cadillac wachten liever af'

Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO

'Ferrari kiest voor nieuwe power unit in Oostenrijk: Haas en Cadillac wachten liever af'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Hoewel Ferrari naar alle waarschijnlijkheid dit weekend in Oostenrijk zijn nieuwe en iets krachtigere power unit zal introduceren, lijken de klantenteams vooral te willen afwachten. Daarbij moeten Haas en Cadillac eerst wel toestemming krijgen van de FIA, die normaliter vereist dat klantenteams direct overstappen op de nieuwste specificaties, zo meldt Autoracer.

De Scuderia hield al eerder dit seizoen rekening met de mogelijkheid om de power unit verder te mogen ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma, aangezien de Ferrari-krachtbron momenteel tekortkomt ten opzichte van de Red Bull Ford-motor, met name op het gebied van de verbrandingsmotor. De Italiaanse fabrikant heeft inmiddels de eerste verbeteringen doorgevoerd en zal de krachtbron dit weekend meenemen naar de Red Bull Ring. De twee klantenteams willen echter nog afwachten.

'Nieuwe motor komt te vroeg voor klantenteams'

Het medium meldt dat Ferrari weliswaar verplicht is om de nieuwe krachtbron ook aan Haas en Cadillac te leveren, maar dat beide teams nog niet staan te springen om de nieuwe specificatie. "Een nieuwe motorspecificatie kan chassisaanpassingen vereisen voor de installatie, updates aan het koelsysteem noodzakelijk maken of simpelweg investeringen vergen die een klantenteam liever uitstelt", zo schrijft het medium.

'Cadillac en Haas gaan mogelijk voor uitstel'

De twee teams hebben dan ook de mogelijkheid om officieel uitstel aan te vragen bij de FIA voor de introductie van deze nieuwe power unit. Dat stelt hen in staat om hun auto's aan te passen aan de nieuwe krachtbron en daarbij eerst eventuele kinderziektes uit het pakket te halen voordat het daadwerkelijk in de auto's wordt ingebouwd.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Haas Cadillac Red Bull Ring Grand Prix van Oostenrijk

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton en Verstappen luiden noodklok en roepen FIA op tot verandering: "Het is belachelijk"

Hamilton en Verstappen luiden noodklok en roepen FIA op tot verandering: "Het is belachelijk"

  • 42 minuten geleden
  • 1
Dit is het tijdschema van de Grand Prix van Oostenrijk

Dit is het tijdschema van de Grand Prix van Oostenrijk

  • Vandaag 11:51
  • 2
Overzicht rookies 2026: Aron, Browning en Crawford aan de beurt bij GP Oostenrijk

Overzicht rookies 2026: Aron, Browning en Crawford aan de beurt bij GP Oostenrijk

  • Vandaag 08:01
'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'

'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'

  • Vandaag 06:56
Shell speelt cruciale rol in Ferrari-upgrade: extra vermogen in GP Oostenrijk

Shell speelt cruciale rol in Ferrari-upgrade: extra vermogen in GP Oostenrijk

  • Gisteren 10:12
  • 2
Hamilton stapt na overwinning Barcelona in speciaal aangepaste F1-auto met V10

Hamilton stapt na overwinning Barcelona in speciaal aangepaste F1-auto met V10

  • 20 juni 2026 13:36

Net binnen

15:47
Hamilton en Verstappen luiden noodklok en roepen FIA op tot verandering: "Het is belachelijk"
15:02
Live
Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026 | F1 Shorts
13:32
Honda doorbreekt stilte over grote problemen bij Aston Martin: "We zullen nooit opgeven"
12:51
Mekies wijst naar status Verstappen: "Er valt altijd veel te bespreken"
12:26
Video
VIDEO | 'Red Bull kan vier tienden per ronde winnen', Mercedes vreest voor batterijproblemen | GPFans News
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen' zorgen bij mercedes

'Mercedes vreest aankomende Grands Prix voor nog grotere batterijproblemen'

Vandaag 06:56
Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken" NINA GADEMAN

Nina Gademan gaat in actie komen met Alpine F1-auto: "Had ik nooit kunnen bedenken"

Gisteren 12:35
FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal MOTOGP

FIM schorst leider in wereldkampioenschap na bizar incident met marshal

Gisteren 09:01
FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..." nieuwe formule 1-doelen

FIA eerlijk over nieuwe F1-motorplannen: "Uitgesproken doel is de V8, maar..."

20 juni 2026 18:20
Ontdek het op Google Play
x