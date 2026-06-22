'Ferrari kiest voor nieuwe power unit in Oostenrijk: Haas en Cadillac wachten liever af'
'Ferrari kiest voor nieuwe power unit in Oostenrijk: Haas en Cadillac wachten liever af'
Hoewel Ferrari naar alle waarschijnlijkheid dit weekend in Oostenrijk zijn nieuwe en iets krachtigere power unit zal introduceren, lijken de klantenteams vooral te willen afwachten. Daarbij moeten Haas en Cadillac eerst wel toestemming krijgen van de FIA, die normaliter vereist dat klantenteams direct overstappen op de nieuwste specificaties, zo meldt Autoracer.
De Scuderia hield al eerder dit seizoen rekening met de mogelijkheid om de power unit verder te mogen ontwikkelen. Dat heeft alles te maken met het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma, aangezien de Ferrari-krachtbron momenteel tekortkomt ten opzichte van de Red Bull Ford-motor, met name op het gebied van de verbrandingsmotor. De Italiaanse fabrikant heeft inmiddels de eerste verbeteringen doorgevoerd en zal de krachtbron dit weekend meenemen naar de Red Bull Ring. De twee klantenteams willen echter nog afwachten.
'Nieuwe motor komt te vroeg voor klantenteams'
Het medium meldt dat Ferrari weliswaar verplicht is om de nieuwe krachtbron ook aan Haas en Cadillac te leveren, maar dat beide teams nog niet staan te springen om de nieuwe specificatie. "Een nieuwe motorspecificatie kan chassisaanpassingen vereisen voor de installatie, updates aan het koelsysteem noodzakelijk maken of simpelweg investeringen vergen die een klantenteam liever uitstelt", zo schrijft het medium.
'Cadillac en Haas gaan mogelijk voor uitstel'
De twee teams hebben dan ook de mogelijkheid om officieel uitstel aan te vragen bij de FIA voor de introductie van deze nieuwe power unit. Dat stelt hen in staat om hun auto's aan te passen aan de nieuwe krachtbron en daarbij eerst eventuele kinderziektes uit het pakket te halen voordat het daadwerkelijk in de auto's wordt ingebouwd.
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