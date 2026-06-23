VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special
VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special
Voor Max Verstappen staat er een belangrijk weekend in Oostenrijk op het programma. De Nederlander en zijn teamgenoot, Isack Hadjar, worden namelijk voorzien van nieuwe updates voor de RB22, waarmee het team hoopt het gat te dichten richting de top van het veld.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg
- Vandaag 06:59
- 8
Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"
- Vandaag 17:44
Net binnen
21:44Recap
Aanbevolen door de redactie
F1-reglementen
FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen
F1-motoren
FIA neemt defintief besluit over aanpassingen aan Formule 1-motoren vanaf 2027
verstappen in oostenrijk
Verstappen gaat eerlijk in op 'geheim' bezoek aan Red Bull-hoofdkwartier in Salzburg
Column
Column: Red Bull en Verstappen laten zien dat het ADUO-reglement niet thuishoort in F1
Net binnen
GPFans Recap
Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap
- Zojuist
Kimi Antonelli
Antonelli wil niet vergeleken worden met Senna: "Ik kom nog maar net kijken"
- 1 uur geleden
Max Verstappen
'Verstappen zou voor onrust zorgen als hij naar F1-team Mercedes gaat'
- 1 uur geleden
- 4
VIDEO
VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special
- 2 uur geleden
Lewis Hamilton
Montoya: 'Achtste titel Hamilton groter verhaal dan eerste voor Antonelli'
- 3 uur geleden
- 3
Helmut Marko
Marko verwacht veel van updatepakket Red Bull Oostenrijk: "Kan vijf tienden opleveren"
- Vandaag 17:44
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
75.000+ views
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
50.000+ views
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
50.000+ views
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
40.000+ views
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni
40.000+ views
Russell krijgt drive through penalty en ziet punten in rook opgaan in Monaco
- 7 juni