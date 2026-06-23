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Raymond Vermeulen, Jos Verstappen, Max Verstappen, generic, Monaco GP, 2026

VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special

VIDEO | Verstappen wacht op antwoord van Red Bull in Oostenrijk | GPFans Special

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Voor Max Verstappen staat er een belangrijk weekend in Oostenrijk op het programma. De Nederlander en zijn teamgenoot, Isack Hadjar, worden namelijk voorzien van nieuwe updates voor de RB22, waarmee het team hoopt het gat te dichten richting de top van het veld.

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