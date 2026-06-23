Antonelli wil niet vergeleken worden met Senna: "Ik kom nog maar net kijken"
Antonelli wil niet vergeleken worden met Senna: "Ik kom nog maar net kijken"
Volgens Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is het volkomen onterecht dat hij momenteel wordt vergeleken met Formule 1-legende Ayrton Senna. De Italiaanse WK-leider stelt dat hij nog maar net komt kijken in de sport en dat het ongepast is om hem nu al naast het Braziliaanse icoon te plaatsen. Dat laat hij optekenen na aanhoudende vragen over de gelijkenissen tussen de twee coureurs.
De negentienjarige coureur is bezig aan een indrukwekkende reeks bij de Zilverpijlen. Na zeven verreden races dit seizoen heeft hij al vijf overwinningen op zijn naam staan, waaronder zeges in China, Japan en Monaco. Met een totaal van 156 punten verdedigt hij momenteel een comfortabele voorsprong op teamgenoot George Russell. Vanwege zijn dominante optredens spreken internationale media, waaronder de Italiaanse pers, inmiddels van een fenomeen en worden er veelvuldig parallellen getrokken met de drievoudig wereldkampioen uit Brazilië.
'Dat voelt niet juist'
Zelf wil de talentvolle rijder echter niets weten van die lofzang. Hij benadrukt dat het respectloos is naar de nalatenschap van zijn idool. "Ik heb die berichten niet gelezen en eerlijk gezegd houd ik niet van zulke vergelijkingen", aldus Antonelli. "Je kunt iemand die nog maar net begonnen is, niet naast een coureur zetten die geschiedenis heeft geschreven in deze sport". Hoewel hij toegeeft veel bewondering te hebben voor de overleden coureur, vindt hij de hype voorbarig. "Senna is mijn grote voorbeeld en iemand die me enorm inspireert, maar ik heb nog niets bereikt van wat hij heeft neergezet. Daarom voelt het niet juist om mij nu al met hem te vergelijken".
Bescherming vanuit het team
Ook vanuit het kamp van Mercedes wordt geprobeerd om de druk op de jonge schouders te verlichten. Teambaas Toto Wolff riep de media onlangs al op om te stoppen met het trekken van vergelijkingen met legendes als Senna. Antonelli focust zich liever op zijn eigen ontwikkeling binnen de koningsklasse. Ondanks zijn ruime leiding in het kampioenschap blijft hij nuchter onder de verwachtingen. "Dit is pas het begin van mijn carrière", stelt de Italiaan. "Er valt nog ontzettend veel te leren, te verbeteren en te bereiken. Ik ben nog heel ver verwijderd van het niveau dat Senna destijds haalde".
Dat de vergelijking mank gaat, wordt ook gedeeld door andere stemmen in de Formule 1-paddock. Zo stelde presentator Will Buxton eerder dit jaar in een podcast dat Max Verstappen momenteel de enige actieve coureur is die werkelijk met Senna vergeleken kan worden, vanwege een vergelijkbare compromisloze rijstijl. Volgens de analist is het traject van Antonelli bij Mercedes tot nu toe te veel gepolijst in vergelijking met de ruwe beginjaren van de Braziliaan.
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