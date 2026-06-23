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Jos Verstappen, Max Verstappen

'Verstappen zou voor onrust zorgen als hij naar F1-team Mercedes gaat'

Jos Verstappen, Max Verstappen — Foto: © IMAGO
4 reacties

'Verstappen zou voor onrust zorgen als hij naar F1-team Mercedes gaat'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya zou een overstap van Max Verstappen naar Mercedes de nodige uitdagingen met zich meebrengen. De Colombiaan stelt dat het machtsevenwicht binnen de Duitse renstal momenteel in het voordeel van Kimi Antonelli ligt en vraagt zich af of het team die situatie moet willen verstoren. Dat laat de oud-coureur weten in een interview met BetVictor.

De mogelijke komst van Verstappen naar de zilverpijlen roept de vraag op of hij voor te veel onrust zou zorgen. "Zou Max Verstappen een te grote verstoring zijn bij Mercedes? Misschien wel, misschien niet", stelt Montoya. "Het lastige is de machtsbalans tussen de coureurs. Iedereen zou zeggen dat die balans bij Mercedes aan de kant van Kimi Antonelli ligt. Wil je die dynamiek verstoren door iemand binnen te halen?". Toch ziet de voormalig coureur ook in waarom teambaas Toto Wolff een dergelijke line-up zou overwegen. "Toto Wolff denkt misschien: als ik deze twee heb, Kimi en Max, dan win ik alles", legt hij uit. Daarbij benadrukt Montoya dat Wolff uitstekend in staat is om dergelijke relaties te managen, iets wat hij in het verleden al vaker met succes heeft gedaan.

Senna en Prost

Een rijdersduo bestaande uit Verstappen en Antonelli zou volgens Montoya gegarandeerd voor spektakel zorgen. Hij trekt daarbij een vergelijking met een van de meest legendarische rivaliteiten uit de geschiedenis van de sport. "Max en Antonelli in hetzelfde team hebben, zou een kaskraker zijn. Het zou zijn alsof je Ayrton Senna en Alain Prost in hetzelfde team hebt", aldus de Colombiaan. "Kijk naar wat daar gebeurde. Het was ongelooflijk. Dat is onbetaalbaar". Tegelijkertijd waarschuwt hij voor de keerzijde van een dergelijke droomsamenwerking. "Maar je weet what erbij komt kijken. Gedoe. Wil je een hoofdpijn van die omvang, en kun je die hoofdpijn managen?".

Ondanks de potentiële complicaties zou de Formule 1-wereld smullen van een dergelijk scenario. "Het zou een ongelooflijk verhaal zijn. Kun je je voorstellen hoe cool dat zou zijn? Voor ons, als buitenstaanders, zou het een droomteam zijn", vervolgt Montoya. Toch verwacht hij uiteindelijk een andere wending rondom de toekomst van de coureur. De recente ontwikkelingen bij een ander team spelen daar volgens hem een cruciale rol in. "Maar de deal van McLaren met GP zou erop wijzen dat een scenario waarin Max zich bij hem voegt bij McLaren, waarschijnlijker is".

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