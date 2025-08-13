In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De FIA werkt aan het reglement voor 2026 en houdt de teams daarbij strak in de gaten. Toch merkt het orgaan dat sommige teams niet alles willen prijsgeven, zelfs niet tegenover de FIA. Formule 1-rechtenhouder Viaplay verlaagt tijdelijk de abonnementsprijzen en Lewis Hamilton geeft aan dat er één game is waarvoor alles moet wijken. Dit is de GPFans Recap van woensdag 13 augustus.

Artikel gaat verder onder video

FIA ziet teams 2026-motoren verhullen: 'Niet alle motorfabrikanten zijn even transparant'

Hoewel er vanuit de coureurs wel wat kritiek is op de wagens van volgend jaar, en dan met name op de power units, stelt FIA-directeur Nikolas Tombazis dat het geklaag voorbarig is. De directeur van de eenzitters is bezig met de ontwikkeling van de 2026-power units en ziet dat de teams de kaarten dicht bij de borst houden, ook tegenover de FIA. Alles lezen over de bevindingen van Tombazis? Klik hier!

'Red Bull overwoog Verstappen bij Racing Bulls, maar zag er hierom toch vanaf'

Max Verstappen en Red Bull Racing kennen een matig seizoen 2025 tot nu toe en lijken bij de coureurs hun reeks aan kampioenschappen kwijt te gaan raken. Veel mensen vragen zich af waarom Verstappen nog niet in een Racing Bulls rijdt en of hij in hun auto, die door sommige mensen zelfs aangewezen is als de betere auto, beter zou presteren. Binnen Red Bull hebben ze daar blijkbaar wel over nagedacht, maar er is een reden waarom dit nog niet is gebeurd. Alles erover lezen? Klik hier!

Verstappen bezoekt jacht Toto Wolff tijdens zomerstop in Sardinië

Max Verstappen is tijdens zijn zomerstop aan het genieten in Sardinië en heeft ook een bezoekje gebracht aan het jacht van Toto Wolff, zo zou blijken uit foto's die Autosprint heeft gepubliceerd. Afgelopen maand lagen de twee boten van de heren ook al naast elkaar in Sardinië, waarbij er veel werd gespeculeerd. Nu lijkt het vooral een gezellig onderonsje te zijn. Alles lezen over het bezoekje lezen? Klik hier!

Viaplay verlaagt tijdelijk de prijzen: F1-fans profiteren mee

Viaplay verlaagt tijdelijk de prijzen van de abonnementen. De streamingdienst geeft aan dat het hiermee de opening van het nieuwe Premier League-seizoen wil vieren, maar de Formule 1-fans kunnen ook profiteren van het voordeeltje. Alles lezen over de korting die Viaplay aanbiedt? Klik hier!

Hamilton legt 'F1-taken per direct neer' als GTA 6 uitkomt: "Kan echt niet wachten"

Dat Lewis Hamilton een manusje-van-alles is, blijkt wel uit al zijn activiteiten buiten de baan. Zo is hij bijvoorbeeld mede-eigenaar van NFL-team Denver Broncos, maar zag hij afgelopen week het faillissement van Neat Burger als een voldongen feit. Toch onthult hij ook een groot gamer te zijn, en er is één game waarvoor hij zijn helm aan de wilgen zou willen hangen om er tijd voor vrij te maken. De hele verklaring van Lewis Hamilton lezen? Klik hier!

Gerelateerd