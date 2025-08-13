close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Wolff, Verstappen, sardinie, socials

Verstappen bezoekt jacht Toto Wolff tijdens zomerstop in Sardinië

Verstappen bezoekt jacht Toto Wolff tijdens zomerstop in Sardinië

Wolff, Verstappen, sardinie, socials

Max Verstappen is tijdens zijn zomerstop aan het genieten in Sardinië en heeft ook een bezoekje gebracht aan het jacht van Toto Wolff, zo zou blijken uit foto's die Autosprint heeft gepubliceerd. Afgelopen maand lagen de twee boten van de heren ook al naast elkaar in Sardinië, waarbij er veel werd gespeculeerd. Nu lijkt het vooral een gezellig onderonsje te zijn.

Vanaf de race in Silverstone werd bekend dat Wolff en Verstappen met elkaar aan het babbelen waren over de toekomst. Dat werd overigens door George Russell de wereld ingestuurd, die zelf nog altijd wacht op de bevestiging van zijn contractverlenging. Verstappen heeft tot aan het weekend in Hongarije weinig verteld over zijn toekomst, waarbij hij nog altijd in het bezit is van een contract dat hem tot 2028 bij Red Bull houdt. Tijdens het raceweekend op de Hungaroring bevestigde de Nederlander dat hij in ieder geval komend jaar nog onder de vlag van Red Bull Racing racet.

Wolff en Verstappen mogen elkaar

Enkele weken geleden zagen fans op social media dat de twee jachten van het duo ook al naast elkaar lagen in de haven van Sardinië. Verstappen gaf daarover aan dat er niet te veel achter gezocht moest worden. Zo kan de familie Verstappen het simpelweg goed vinden met die van Wolff, en hij wees daarbij op een persoonlijke relatie buiten de Formule 1. Woensdag doken er foto's op van de viervoudig kampioen, die een bezoekje bracht aan Wolff op zijn jacht, genaamd Mangusta.

Italiaanse media zien flirtpoging

Het Italiaanse medium ziet het als een poging van Mercedes om Verstappen te paaien. "Hoewel de viervoudig wereldkampioen uit Nederland onlangs zijn verblijf bij Red Bull tot en met 2026 heeft bevestigd, blijft de vriendschap met Toto Wolff - en hoogstwaarschijnlijk ook diens intensieve pogingen om hem uiteindelijk naar Mercedes te halen - voortduren, en wie weet welke toekomstige ontwikkelingen er nog zullen volgen", zo schrijft het.

Gerelateerd

George Russell Verstappen Toto Wolff Silverstone Autosprint Sardinië
Wheatley wijst grote uitdaging van Audi aan: 'Heel snel stappen zetten'
Jonathan Wheatley

Wheatley wijst grote uitdaging van Audi aan: 'Heel snel stappen zetten'

  • Vandaag 15:19
Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'
Max Verstappen

Steiner ziet Verstappen na 2026 naar Mercedes gaan: 'Meerjarig contract'

  • Vandaag 13:08
  • 2

Net binnen

2026-reglement

FIA ziet teams 2026-motoren verhullen: 'Niet alle motorfabrikanten zijn even transparant'

  • 6 minuten geleden
Zomerstop

Waterpistool verrast Verstappen tijdens zomerstop

  • 48 minuten geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Verstappen tapt pilsje met Van Dijk en Martin Garrix | F1 Shorts

  • 1 uur geleden
  • 44
Verstappen en Wolff

Verstappen bezoekt jacht Toto Wolff tijdens zomerstop in Sardinië

  • 2 uur geleden
Viaplay

Viaplay verlaagt tijdelijk de prijzen: F1-fans profiteren mee

  • 3 uur geleden
  • 5
Verstappen in F1

Ricciardo lovend over prestaties Verstappen: 'Je zou de tel bijna kwijt gaan raken'

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli
 Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
150.000+ views

Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit

  • 28 juli
 Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
150.000+ views

Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'

  • 26 juli
 'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
150.000+ views

'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'

  • 25 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x