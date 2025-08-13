Max Verstappen is tijdens zijn zomerstop aan het genieten in Sardinië en heeft ook een bezoekje gebracht aan het jacht van Toto Wolff, zo zou blijken uit foto's die Autosprint heeft gepubliceerd. Afgelopen maand lagen de twee boten van de heren ook al naast elkaar in Sardinië, waarbij er veel werd gespeculeerd. Nu lijkt het vooral een gezellig onderonsje te zijn.

Vanaf de race in Silverstone werd bekend dat Wolff en Verstappen met elkaar aan het babbelen waren over de toekomst. Dat werd overigens door George Russell de wereld ingestuurd, die zelf nog altijd wacht op de bevestiging van zijn contractverlenging. Verstappen heeft tot aan het weekend in Hongarije weinig verteld over zijn toekomst, waarbij hij nog altijd in het bezit is van een contract dat hem tot 2028 bij Red Bull houdt. Tijdens het raceweekend op de Hungaroring bevestigde de Nederlander dat hij in ieder geval komend jaar nog onder de vlag van Red Bull Racing racet.

Wolff en Verstappen mogen elkaar

Enkele weken geleden zagen fans op social media dat de twee jachten van het duo ook al naast elkaar lagen in de haven van Sardinië. Verstappen gaf daarover aan dat er niet te veel achter gezocht moest worden. Zo kan de familie Verstappen het simpelweg goed vinden met die van Wolff, en hij wees daarbij op een persoonlijke relatie buiten de Formule 1. Woensdag doken er foto's op van de viervoudig kampioen, die een bezoekje bracht aan Wolff op zijn jacht, genaamd Mangusta.

Italiaanse media zien flirtpoging

Het Italiaanse medium ziet het als een poging van Mercedes om Verstappen te paaien. "Hoewel de viervoudig wereldkampioen uit Nederland onlangs zijn verblijf bij Red Bull tot en met 2026 heeft bevestigd, blijft de vriendschap met Toto Wolff - en hoogstwaarschijnlijk ook diens intensieve pogingen om hem uiteindelijk naar Mercedes te halen - voortduren, en wie weet welke toekomstige ontwikkelingen er nog zullen volgen", zo schrijft het.

