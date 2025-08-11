Opvallende foto Verstappen roept vragen op, Herbert over Verstappen: 'Haat het te zeggen' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 ligt momenteel natuurlijk stil met de zomerstop, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuws rondom de koningsklasse te melden is. Max Verstappen is heerlijk met Kelly Piquet op vakantie en het valt op dat de viervoudig wereldkampioen toch wel heel vaak met een drankje in zijn handen op de foto staat. Johnny Herbert liet zich daarnaast uit over de rol van simracing, een veel beoefende hobby van Verstappen, op het daadwerkelijke racen in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Albon wijst naar Zandvoort: 'Voelt een beetje alsof je met de auto door een supermarkt rijdt'

Volgens Alexander Albon is het rijden op Circuit Zandvoort met een Formule 1-wagen vergelijkbaar met een auto die door een supermarkt rijdt. De Brits-Thaise coureur ziet dat er op het krappe circuit weinig ruimte is, maar noemt het tegelijk een geweldig circuit voor de rijders. Ik hou van Zandvoort. Het is één van die circuits waar een Formule 1-auto eigenlijk niet zou moeten rijden, maar het is geweldig dat het wel mag.” Meer lezen over de uitspraken van Alex Albon? Klik hier!

Verstappen en Piquet met vriendengroep op zomervakantie

Dat Max Verstappen van eten houdt, is algemeen bekend. De Nederlander is echter ook niet vies van een alcoholische versnapering. Yuki Tsunoda liet al weten dat hij door de viervoudig wereldkampioen de gin-tonics heeft leren kennen, en enkele fans zien een terugkerend patroon op de vakantiefoto’s van Verstappen. Voor Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet was het tijd om het zonnetje op te zoeken. Diverse vakantiekiekjes doken dan ook op. Toch viel het een fan op dat Verstappen eigenlijk altijd met een drankje in zijn hand op de foto’s staat. "Altijd degene met een glas in zijn hand", valt er te lezen. Meer lezen over het kiekje van Max Verstappen? Klik hier!

Magui Corceiro terug aan de zijde van Lando Norris: wie is dit topmodel?

Sinds een aantal raceweekenden is Margarida Corceiro weer aan de zijde van Lando Norris te zien. Het Portugese fotomodel laat zich veelvuldig zien in de paddock en is sinds dit jaar weer de vlam van de McLaren-coureur. Corceiro en Norris waren in het verleden al een setje, maar gingen uit elkaar. Dit jaar, vermoedelijk rondom de race in Monaco, is het stel weer bij elkaar gekomen en sindsdien zijn Norris en Corceiro veelvuldig in de paddock gespot. In Hongarije applaudisseerde het model toen Norris zijn negende overwinning uit zijn carrière wist bij te schrijven. Meer lezen over de vriendin van Lando Norris? Klik hier!

Fittipaldi zou Verstappen als eerste vastleggen: "Hij presteert op een ander niveau"

Emerson Fittipaldi, de tweevoudig wereldkampioen uit de Formule 1, heeft zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. De Braziliaan was tijdens The Racing Day op het TT Circuit Assen aanwezig en prees de Nederlander om zijn fenomenale prestaties, zelfs wanneer het bij Red Bull Racing niet allemaal meezit. "Max zit als coureur op een ander niveau. Zelfs als de auto niet goed is, dan draagt hij die auto zelf gewoon op zijn rug." Meer lezen over de uitspraken van Emerson Fittipaldi? Klik hier!

Herbert ziet Verstappen voordeel hebben door simracing: "Ik haat het om te zeggen"

Max Verstappen besteedt zijn tijden buiten het circuit graag met familie en vrienden, maar is ook met enige regelmaat in zijn simrace set-up te vinden om online races te rijden. Volgens Johnny Herbert haalt de viervoudig wereldkampioen daar absoluut voordeel uit voor op de échte baan. Meer lezen over de uitspraken van Johnny Herbert? Klik hier!

Gerelateerd