Emerson Fittipaldi, de tweevoudig wereldkampioen uit de Formule 1, heeft zijn bewondering uitgesproken voor Max Verstappen. De Braziliaan was tijdens The Racing Day op het TT Circuit Assen aanwezig en prees de Nederlander om zijn fenomenale prestaties, zelfs wanneer het bij Red Bull Racing niet allemaal meezit.
Fittipaldi, die zijn eerste race buiten Brazilië in 1969 in Zandvoort reed, kijkt met een zekere nostalgie terug op die tijd. Hij ziet hoe de racewereld sindsdien veranderd is. "Er is zoveel meer informatie beschikbaar om te analyseren en om over na te denken dan in mijn tijd. De telemetrie die ze nu ter beschikking hebben, is echt ongelooflijk. Dat geldt trouwens niet alleen voor wat er op het circuit gebeurt, maar ze trekken het tegenwoordig echt in het extreme", vertelt de Braziliaan tegenover Motorsport.com.
Verstappen op een ander niveau
In het artikel over Fittipaldi's bezoek aan Nederland, gaat het onder meer over zijn lof voor Verstappen. Ondanks de technische problemen waar Red Bull mee kampt, ziet Fittipaldi dat Verstappen "op een ander niveau" aan het rijden is. Hij stelt dat Verstappen zelfs in een niet-optimale auto het team op zijn rug draagt. "Max zit als coureur op een ander niveau. Zelfs als de auto niet goed is, dan draagt hij die auto zelf gewoon op zijn rug."
Verstappen snel in elke auto
De oud-wereldkampioen vervolgt: "Als ik een Formule 1-team zou hebben en als ik iedereen zou kunnen vastleggen, dan zou ik zeker voor Max gaan. Max is de eerste die ik zou laten tekenen." Verstappen blijft nog minimaal een jaar bij Red Bull, al is het maar de vraag hoe het zit met het Red Bull Powertrains-project. Fittipaldi benadrukt dat er geen garanties zijn met de veranderingen in het reglement: "Ik weet het niet. Je weet toch niet wat er volgend jaar gaat gebeuren met al die nieuwe dingen, je kunt onmogelijk weten hoe alle teams zullen presteren. Maar één ding weet ik wel: Max zal snel zijn, ongeacht in welke auto hij zit."
