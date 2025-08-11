Dat Max Verstappen van eten houdt, is algemeen bekend. De Nederlander is echter ook niet vies van een alcoholische versnapering. Yuki Tsunoda liet al weten dat hij door de viervoudig wereldkampioen de gin-tonics heeft leren kennen, en enkele fans zien een terugkerend patroon op de vakantiefoto’s van Verstappen.

Voor de teams en coureurs is de zomerstop een welkome pauze in het wereldkampioenschap. De teams moeten in deze periode twee weken lang de deuren sluiten, en er mag dan ook niet worden doorgewerkt. De FIA wil hiermee voorkomen dat personeelsleden overwerkt raken, en het voordeel van grotere teams - die meer mensen in dienst hebben - iets laten afnemen ten opzichte van de kleinere teams.

Verstappen met een versnapering in de handen

Voor Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet was het eveneens tijd om het zonnetje op te zoeken. Diverse vakantiekiekjes doken dan ook op. Toch viel het een fan op dat Verstappen eigenlijk altijd met een drankje in zijn hand op de foto’s staat. "Altijd degene met een glas in zijn hand", valt er te lezen.

always the one with a glass in hand 😂 — ᴛʜᴀɪs¹⁶ ³³ 🏁 bellyconrad defender 🍑 (@treachrousthais) August 10, 2025

