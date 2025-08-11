Volgens Alexander Albon is het rijden op Circuit Zandvoort met een Formule 1-wagen vergelijkbaar met een auto die door een supermarkt rijdt. De Brits-Thaise coureur ziet dat er op het krappe circuit weinig ruimte is, maar noemt het tegelijk een geweldig circuit voor de rijders.

Zandvoort is nog altijd een oldskool circuit, waar de vangrails relatief dicht op de baan staan. Voor de coureurs is het een ware achtbaan, met alle heuvels en bochten, al behoort het niet tot de meest spectaculaire races van het seizoen. De hedendaagse Formule 1-wagens zijn bovendien zo groot dat de enige echte inhaalpogingen mogelijk zijn in bocht tien of in de Tarzanbocht.

Albon kijkt uit naar Zandvoort

Albon legt bij Viaplay uit dat hij fan is van de baan: “Ik hou van Zandvoort. Het is één van die circuits waar een Formule 1-auto eigenlijk niet zou moeten rijden, maar het is geweldig dat het wel mag.” Hij trekt de vergelijking: “Het voelt een beetje alsof je met de auto door een supermarkt rijdt. Er is gewoon geen ruimte. En je kunt er heel snel doorheen rijden. Het is zo smal, maar tegelijkertijd is het wat mij betreft een geweldig circuit voor de coureurs.”

Uitdagend

Het circuit loopt door de duinen en de zee ligt om de hoek: “Het weer is altijd interessant. De wind is goed voor vliegers. Minder leuk in een raceauto, maar het maakt het wel uitdagend.” Daarnaast heeft Williams iets met de baan: “En op de één of andere manier vinden wij als Williams het circuit heel leuk. Wat eigenlijk nergens op slaat, maar we doen het ermee.” Albon wist overigens niet dat in 2026 voorlopig de laatste race in Zandvoort op het programma staat: “De laatste? Voor altijd?”

