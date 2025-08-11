close global

Corceiro, Norris, socials

Magui Corceiro terug aan de zijde van Lando Norris: wie is dit topmodel?

Magui Corceiro terug aan de zijde van Lando Norris: wie is dit topmodel?

Redactie
Corceiro, Norris, socials

Sinds een aantal raceweekenden is Margarida Corceiro weer aan de zijde van Lando Norris te zien. Het Portugese fotomodel laat zich veelvuldig zien in de paddock en is sinds dit jaar weer de vlam van de McLaren-coureur.

Corceiro en Norris waren in het verleden al een setje. Toch kwam tijdens het raceweekend in Zandvoort in 2022 het bericht dat het duo uit elkaar was gegaan. Dit jaar, vermoedelijk rondom de race in Monaco, is het stel weer bij elkaar gekomen en sindsdien zijn Norris en Corceiro veelvuldig in de paddock gespot. In Hongarije applaudisseerde het model toen Norris zijn negende overwinning uit zijn carrière wist bij te schrijven.

Margarida Corceiro

Corceiro stond in het verleden ook aan de zijde van voetballer João Félix. Die relatie ging echter uit in juni 2023. Naast haar modellenwerk is Corceiro ook bekend geworden door een aantal rollen in bekende Portugese televisieseries, zoals Prisioneira, Bem Me Quer en Quero É Viver. In al die tijd is ze ook uitgegroeid tot influencer met tegenwoordig meer dan 2 miljoen volgers. Ook op TikTok is ze actief, waar ze meer dan 800.000 volgers heeft die op de hoogte worden gehouden van alles wat met mode en lifestyle te maken heeft.

