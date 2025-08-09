McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen
McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen
McLaren-teambaas Andrea Stella wil binnenkort gesprekken voeren over de samenwerking tussen Red Bull Racing en de Racing Bulls. De Italiaan stelt dat het een complex onderwerp is, maar uit wel twijfels over de onafhankelijkheid van het zusterteam. CEO Zak Brown heeft zich al eerder uitgelaten over de situatie, waarbij één eigenaar effectief over twee teams in de topklasse van de autosport beschikt.
Red Bull beschikte in 2005 over haar eigen team in de Formule 1. Dat werden er in 2006 twee, toen Minardi werd opgekocht en omgedoopt tot Scuderia Toro Rosso. Daarmee waren een aantal problemen opgelost. Red Bull had ineens een opleidingsteam binnen de Formule 1 tot haar beschikking, terwijl Minardi, dat het tot dan toe moest doen met een beperkt budget, onder de vleugels van het energiedrankjesbedrijf zich veel meer kon richten op racen in plaats van het rondkrijgen van het budget. Hoewel er nauwe banden bestaan tussen de twee teams, zijn er duidelijke regels van de FIA die het kopiëren of uitwisselen van ideeën verbieden. In het verleden kocht het zusterteam nog alle onderdelen van Red Bull, zoals Williams dat vroeger deed bij Mercedes of Haas bij Ferrari. Toch staat de renstal inmiddels iets meer op eigen benen, al heeft het tegenwoordig wél een plekje op de campus in Milton Keynes.
Onafhankelijkheid
Stella legt onder andere bij Motorsport Week uit dat er toch wel goed gekeken moet worden naar de banden tussen de twee teams. "Dit is een interessant en behoorlijk complex onderwerp. We moeten ervoor waken dat we het niet te simplistisch benaderen. McLaren heeft in het verleden zeker de vraag gesteld over de onafhankelijkheid van het team," zo opent hij.
Vertrouwen in de FIA
De FIA houdt de situatie in de gaten en heeft voorlopig niets onreglementairs gevonden. Stella vertrouwt daar voorlopig dan ook op: "Op dit moment vertrouwen wij bij McLaren erop dat de huidige regels en de manier waarop ze worden gehandhaafd een geldige manier zijn om potentiële risico's die samenhangen met verbindingen tussen teams, zoals het van de ene op de andere dag overstappen van het ene team naar het andere, te beperken."
Gesprekken
Wel laat hij doorschemeren dat het in de toekomst moet worden aangepakt: "Maar we denken absoluut dat dit een onderwerp is dat in de toekomst onderwerp kan zijn van constructieve gesprekken, om te kijken of er een manier is om de kwestie van teamonafhankelijkheid op een meer ontwikkelde manier aan te pakken, vergeleken met waar we nu staan."
Net binnen
Doornbos wijst naar cruciaal jaar Red Bull en Verstappen: "Dus de druk staat er volop"
- 21 minuten geleden
McLaren wil constructie Red Bull Racing en Racing Bulls aan banden leggen
- 1 uur geleden
- 1
Norris zoekt tijdens zomerstop maatje Garrix op tijdens optreden | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
'Grote bezorgdheid bij Red Bull Racing over personeel met Horner-contracten'
- 2 uur geleden
- 3
Opmeer gestraft en verliest zege: ‘Gestraft voor iets dat niet in de regels staat’
- 3 uur geleden
- 2
Verstappen geniet van zomerstop en toont vakantiekiekjes met Piquet
- Vandaag 10:49
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli