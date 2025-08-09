McLaren-teambaas Andrea Stella wil binnenkort gesprekken voeren over de samenwerking tussen Red Bull Racing en de Racing Bulls. De Italiaan stelt dat het een complex onderwerp is, maar uit wel twijfels over de onafhankelijkheid van het zusterteam. CEO Zak Brown heeft zich al eerder uitgelaten over de situatie, waarbij één eigenaar effectief over twee teams in de topklasse van de autosport beschikt.

Red Bull beschikte in 2005 over haar eigen team in de Formule 1. Dat werden er in 2006 twee, toen Minardi werd opgekocht en omgedoopt tot Scuderia Toro Rosso. Daarmee waren een aantal problemen opgelost. Red Bull had ineens een opleidingsteam binnen de Formule 1 tot haar beschikking, terwijl Minardi, dat het tot dan toe moest doen met een beperkt budget, onder de vleugels van het energiedrankjesbedrijf zich veel meer kon richten op racen in plaats van het rondkrijgen van het budget. Hoewel er nauwe banden bestaan tussen de twee teams, zijn er duidelijke regels van de FIA die het kopiëren of uitwisselen van ideeën verbieden. In het verleden kocht het zusterteam nog alle onderdelen van Red Bull, zoals Williams dat vroeger deed bij Mercedes of Haas bij Ferrari. Toch staat de renstal inmiddels iets meer op eigen benen, al heeft het tegenwoordig wél een plekje op de campus in Milton Keynes.

Artikel gaat verder onder video

Onafhankelijkheid

Stella legt onder andere bij Motorsport Week uit dat er toch wel goed gekeken moet worden naar de banden tussen de twee teams. "Dit is een interessant en behoorlijk complex onderwerp. We moeten ervoor waken dat we het niet te simplistisch benaderen. McLaren heeft in het verleden zeker de vraag gesteld over de onafhankelijkheid van het team," zo opent hij.

Vertrouwen in de FIA

De FIA houdt de situatie in de gaten en heeft voorlopig niets onreglementairs gevonden. Stella vertrouwt daar voorlopig dan ook op: "Op dit moment vertrouwen wij bij McLaren erop dat de huidige regels en de manier waarop ze worden gehandhaafd een geldige manier zijn om potentiële risico's die samenhangen met verbindingen tussen teams, zoals het van de ene op de andere dag overstappen van het ene team naar het andere, te beperken."

Gesprekken

Wel laat hij doorschemeren dat het in de toekomst moet worden aangepakt: "Maar we denken absoluut dat dit een onderwerp is dat in de toekomst onderwerp kan zijn van constructieve gesprekken, om te kijken of er een manier is om de kwestie van teamonafhankelijkheid op een meer ontwikkelde manier aan te pakken, vergeleken met waar we nu staan."