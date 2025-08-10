Lambiase wijst naar eigenwijze Verstappen: 'Dat is soms een uitdaging voor een engineer'
Lambiase wijst naar eigenwijze Verstappen: 'Dat is soms een uitdaging voor een engineer'
Volgens Gianpiero Lambiase zijn er weinig verbeterpunten aan te wijzen bij Max Verstappen, maar vindt hij wel dat de viervoudig kampioen soms wat koppig kan zijn. ‘GP’ geeft soms adviezen die Verstappen in eerste instantie in de wind slaat, maar die hij vervolgens toch stiekem gaat opvolgen.
In Hongarije reed Verstappen zijn 200e race voor Red Bull Racing. Ter gelegenheid van dat heuglijke moment blikten enkele sleutelpersonen uit de carrière van de viervoudig kampioen terug op hoogte- en dieptepunten. ‘GP’ is sinds de aanstelling van Verstappen bij Red Bull Racing het vertrouwde geluid in zijn oor en noemt alleen zijn koppigheid als verbeterpunt.
Eigenwijze Verstappen
In de Behind The Charge-video van Red Bull legt Lambiase uit: "Wat is Max zijn beperking? Dat is zijn koppigheid." Hij onthult dat hij van alles kan zeggen tegen Verstappen, maar als de Nederlander een eigen idee heeft, is het lastig om hem daarvan af te brengen: "Hij weet alles het beste, en dat is soms een uitdaging als ingenieur. Je moet proberen tot hem door te dringen." Dat lukt echter niet altijd. "Ik heb geaccepteerd dat ook al weigert hij op dat moment je advies aan te nemen, hij het eigenlijk toch tot zich neemt. Hij geeft het niet toe, maar doet dan toch wat je adviseert," aldus ‘GP’.
Gerelateerd
Net binnen
Pérez maakt grote verandering: terugkeer in de F1 in 2026?
- 21 minuten geleden
Wolff over uitblijven nieuwe contracten Russell en Antonelli: "Je moet ermee omgaan"
- 1 uur geleden
Lambiase wijst naar eigenwijze Verstappen: 'Dat is soms een uitdaging voor een engineer'
- 2 uur geleden
- 2
Formule 1 Dutch Grand Prix voor iedereen in Nederland gratis te zien
- 3 uur geleden
- 4
Harris springt in de bres voor Verstappen: 'Hij wordt verkeerd begrepen in het VK'
- Vandaag 06:58
- 4
Zege Red Bull-coureur wordt afgepakt, F1-Promotor geeft omkoping toe | GPFans Recap
- Gisteren 21:44
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli