Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025

Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, generic, 2025

Volgens Gianpiero Lambiase zijn er weinig verbeterpunten aan te wijzen bij Max Verstappen, maar vindt hij wel dat de viervoudig kampioen soms wat koppig kan zijn. ‘GP’ geeft soms adviezen die Verstappen in eerste instantie in de wind slaat, maar die hij vervolgens toch stiekem gaat opvolgen.

In Hongarije reed Verstappen zijn 200e race voor Red Bull Racing. Ter gelegenheid van dat heuglijke moment blikten enkele sleutelpersonen uit de carrière van de viervoudig kampioen terug op hoogte- en dieptepunten. ‘GP’ is sinds de aanstelling van Verstappen bij Red Bull Racing het vertrouwde geluid in zijn oor en noemt alleen zijn koppigheid als verbeterpunt.

Eigenwijze Verstappen

In de Behind The Charge-video van Red Bull legt Lambiase uit: "Wat is Max zijn beperking? Dat is zijn koppigheid." Hij onthult dat hij van alles kan zeggen tegen Verstappen, maar als de Nederlander een eigen idee heeft, is het lastig om hem daarvan af te brengen: "Hij weet alles het beste, en dat is soms een uitdaging als ingenieur. Je moet proberen tot hem door te dringen." Dat lukt echter niet altijd. "Ik heb geaccepteerd dat ook al weigert hij op dat moment je advies aan te nemen, hij het eigenlijk toch tot zich neemt. Hij geeft het niet toe, maar doet dan toch wat je adviseert," aldus ‘GP’.

