'Dit is wanneer Max Verstappen zijn vertrek bij Red Bull Racing aan gaat kondigen'

Ralf Schumacher verwacht dat Max Verstappen in de zomerstop zijn vertrek bij Red Bull Racing aan zal kondigen, al is het volgens de Duitser veelzeggend dat het geen makkelijke beslissing voor de viervoudig wereldkampioen lijkt te zijn.

Met het onverwachtste nieuws dat Christian Horner door Red Bull Racing op straat is gezet, worden er nieuwe vraagtekens bij de toekomst van Max Verstappen geplaatst. Is het vertrek van de Brit een teken dat Red Bull Racing honderd procent voor kamp Verstappen kiest, of was juist het feit dat Verstappen wellicht al heeft besloten te vertrekken, de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Ralf Schumacher denkt het wel te weten.

Aankondiging vertrek Verstappen aanstaande?

"Als hij blijft, dan blijft hij niet alleen voor 2026", klinkt het bij Motorsport-Total.de. "Dan blijft hij langer." Schumacher verwacht in de aanstaande zomerstop echter een aankondiging uit het kamp van de Nederlander: "Een aankondiging dat hij vertrekt. Het is duidelijk wat Max wil. Hij heeft een passie voor de GT3, Mercedes lanceert binnenkort ook een auto voor die klasse... Het voelt niet alsof de kans groot is dat hij blijft. Ik denk dat hij zondag [in Silverstone] heeft beseft dat zelfs hij het niet meer kan redden."

Loyaliteit richting Red Bull Racing

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Dat doet hem echt wat. Dat werd mij na de race wel duidelijk. Als je voelt dat iets niet meer te redden is, is het moeilijk om daarvan terug te komen. Het definieert Max dat deze beslissing niet makkelijk voor hem is. Hij weet aan wie hij zijn carrière te danken heeft. Naast hemzelf en zijn vader, is dat Red Bull. Dat team heeft hem gebracht naar waar hij vandaag de dag staat."

