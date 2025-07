Er doen een boel geruchten de ronde over Max Verstappen en zijn toekomst in de Formule 1. Houdt hij zich aan zijn contract bij Red Bull Racing, wat tot eind 2028 loopt, of activeert hij een exitclausule en verhuist hij naar Mercedes? Een Twitteraar verspreidde hier nepnieuws over met De Telegraaf als bron en dus moest journalist Erik van Haren ingrijpen.

Twee grote, spannende dingen voor het F1-seizoen van 2026 staan ons te wachten: voor welk team gaat Max Verstappen rijden en welk team gaat het meest competitief zijn? Verstappen geeft toe "nog geen besluit te hebben genomen" over waar hij volgend jaar instapt. Hij kan natuurlijk zijn Red Bull-contract uitzitten, ondanks dat de Oostenrijkse formatie steeds verder terugvalt achter McLaren, Ferrari en Mercedes. Of de viervoudig wereldkampioen kiest voor de Zilverpijlen. Momenteel verwacht men dat Mercedes het het beste voor elkaar heeft, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede gaan doen. Niet alleen de aerodynamica gaat op de schop, maar ook de motoren, waarbij straks het elektrisch vermogen voor ongeveer de helft van de totale paardenkrachten moet zorgen.

Van Haren grijpt in na verspreiding nepnieuws

Hoe dan ook, we hebben absoluut nog geen zekerheid over wat Verstappen gaat doen. @Mikk_MV33 op X denkt daar echter anders over. Het account deelde het nieuws dat Verstappen een exitclausule zou hebben geactiveerd en een vijfjarige deal had getekend met Mercedes. De Telegraaf werd als bron geciteerd. Van Haren, de bekende journalist van de Nederlandse krant, laat weten dat het klinkklare onzin is en kan het niet waarderen dat De Telegraaf als bron wordt getoond.

🚨 | BREAKING:



Max Verstappen has activated his exit clause and signed a 5 year long deal with Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team.



The dutchman is expected to make an announcement next week.



[@telegraaf] pic.twitter.com/eGcb8dmQWo — 🐐🇳🇱 (@Mikk_MV33) July 11, 2025

De bovenstaande post heeft, op het moment van schrijven, al twee en een half miljoen views en een boel mensen trapten erin. Van Haren werd naar de post gevraagd en antwoordde dat het nepnieuws is. Hij vindt het ook "erg kwalijk" dat er een link wordt gelegd met De Telegraaf, wat logisch is aangezien de krant helemaal niet met dit soort nieuws is gekomen. Van Haren heeft meermaals gedeeld dat de kans aannemelijk is dat Verstappen bij Red Bull blijft, dat hij geen rol speelde in het ontslag van CEO en teambaas Christian Horner, en dat een besluit waarschijnlijk pas tijdens of na de zomerstop komt.

Nee, fake. Ook de link naar Telegraaf. Erg kwalijk. — Erik van Haren (@ErikvHaren) July 11, 2025

