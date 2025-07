Red Bull-topman Helmut Marko gaat in op de geruchten dat Max Verstappen gesprekken met het team van Mercedes zou voeren over een eventuele overstap naar de Duitse grootmacht.

Het raceweekend in Silverstone was zowel op als naast de baan erg enerverend. Lando Norris won na een chaotische middag zijn vierde race van het seizoen, met teammaat Oscar Piastri daarachter op de tweede plaats. Max Verstappen kwam als vijfde over de streep. De Red Bull van de Nederlander was niet afgesteld voor de onverwachtste natte omstandigheden op zondag, waardoor hij grote moeite had om zijn auto op de baan te houden.

Verstappen naar Mercedes?

Maar ook in de paddock was het een intens weekend. Geruchten over een overstap van Verstappen naar Mercedes waren hardnekkiger dan ooit, en op een gegeven moment werd er zelfs gedacht dat de overstap in Groot-Brittannië al aangekondigd zou gaan worden. Uiteindelijk bleef het echter stil. Dat er wat zou spelen, is inmiddels echter geen gerucht meer. Verstappen liet doorschemeren nog niets te hebben besloten en Mercedes erkende dat er gesprekken worden gevoerd met het kamp van de Nederlander.

Marko over gesprekken tussen Verstappen en Mercedes

Toch maakt Red Bull-topman Helmut Marko zich geen zorgen: "Het kan zijn dat hij gesprekken voert, maar momenteel zijn er geen ontwikkelingen", klinkt het in gesprek met OE24. Over de kansen op een vijfde wereldtitel voor Verstappen dit jaar, is de Oostenrijker minder positief: "Het wereldkampioenschap is voorbij. Het gaat nu alleen nog tussen Norris en Piastri. Norris heeft een indrukwekkende comeback gemaakt met twee sensationele races."

