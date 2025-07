Het was een drukte van jewelste bij Max Verstappen in aanloop naar de Britse Grand Prix van de Formule 1. Iedereen wil natuurlijk weten wat de regerend en viervoudig wereldkampioen gaat doen. Blijft hij bij Red Bull Racing of verhuist hij naar Mercedes? Maar dat besluit heeft de Limburger nog niet genomen.

De kans lijkt met elke race kleiner te worden dat Verstappen een vijfde achtereenvolgende wereldkampioenschap kan binnenslepen. De RB21-bolide van de energiedrankfabrikant worstelt met balansproblemen. Verstappen heeft er zelf nog enigzins omheen kunnen rijden door in Japan en Imola te winnen, maar zijn achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri is inmiddels opgelopen tot 61 punten. Het zit de andere Red Bull ook niet mee. Franco Colapinto van Alpine is de enige coureur die de afgelopen vier Grands Prix slechter heeft gepresteerd dan Yuki Tsunoda. Wil Verstappen nog bij Red Bull blijven?

Verstappen heeft niks toe te voegen

"Ik heb eerlijk gezegd niks toe te voegen vergeleken met wat ik vorige week zei", antwoordde Verstappen op de vraag hoe serieus hij bezig is met een overstap naar een ander team volgend jaar. "Vorige week presteerden we niet geweldig en we waren nogal ongelukkig met het resultaat." Hij werd in bocht drie al uit de wedstrijd gekegeld door Kimi Antonelli. "Ik zou niet zeggen dat we McLaren uit hadden kunnen dagen, maar we hadden er wel een redelijk goed resultaat uit kunnen slepen. En alles wat ik die week heb gezegd, is nog steeds hetzelfde. Van mijn kant is er niks veranderd."

Nog geen besluit genomen voor 2026

Het is afwachten welk team er in 2026 het beste voor zal staan met alle nieuwe technische reglementen en dat maakt nu overstappen juist zo lastig. "Maar daarom heb ik ook een contract bij Red Bull", reageerde Verstappen die nog steeds vertrouwen heeft in de Oostenrijkse formatie. Naar verluidt staat er een exit-clausule in zijn contract dat als Red Bull eind juli vierde of lager ligt bij de constructeurs, dan mag Verstappen ervoor kiezen om te vertrekken. "Ik ga niks zeggen over mijn contract", is zijn antwoord echter.

Red Bull heeft het qua ontwikkeling duidelijk lastig, dus waarom zou Verstappen nog blijven? "Ik heb nog geen besluit genomen. Het gaat mij niet om 2026. Ik concentreer me gewoon op [de komende races] en de samenwerking met het team. Heel veel mensen gaan dan verhalen verzinnen, maar daar heb ik niks mee te maken."

