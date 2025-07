Isack Hadjar sprak voorafgaand aan het GP-weekend in Groot-Brittannië openhartig over zijn eigen seizoen én de situatie bij Red Bull tegenover GPFans. Ook kijkt hij naar de situatie bij Red Bull Racing en geeft hij zijn kijk op de situatie van Yuki Tsunoda.

"Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat daar gebeurt, maar het enige wat ik kan zeggen is dat Yuki erg snel is." Ondanks dat Hadjar samen met teamgenoot Liam Lawson meer punten heeft gescoord dan Yuki Tsunoda, blijft zijn doel duidelijk: "Toen ik vier jaar geleden bij Red Bull tekende, was het doel om ooit voor Red Bull Racing te rijden. Dat is nog steeds zo." Ondanks de twijfels over de prestaties van de RB21 ziet hij zichzelf er maar al te graag in rijden.

Ook Hadjar reageert op uitspraken Zak Brown

Hadjar reageert, net als Lawson, ook op de uitspraak van Zak Brown, die suggereerde dat als Verstappen bij Red Bull weg zou zijn, de Racing Bulls sneller zou zijn dan Red Bull. Hadjar zegt daarover: “Het is Max zijn auto en hij rijdt echt op de limiet. Red Bull is in snelle bochten een efficiëntere en snellere auto, maar blijkbaar is het lastig om alles eruit te halen.” Hij vertelt vervolgens dat hij het geen ramp vindt om nog niet die stap naar Red Bull te maken: "Ik scoor nu elk weekend punten, ik leer heel veel, dus voor mij is het logisch om nu gewoon te blijven waar ik zit."

De lat zal hoog liggen bij mogelijke samenwerking Verstappen

Mocht Hadjar in de toekomst ooit teamgenoot worden van Max Verstappen, weet hij dat de lat hoog ligt: "Dat betekent dat je elk weekend op achterstand begint, want Max zit er meteen bovenop. Het is heel explosief; hij zit meteen in zijn ritme, daar moet je echt naartoe werken. Dat is een heel andere aanpak en iets wat ik nog nooit heb meegemaakt."

