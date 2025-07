Liam Lawson kijkt nuchter terug op de afgelopen raceweekenden en merkt op dat het gevoel bij hem vaak goed is, maar dat de resultaten in de kwalificatie niet altijd meevallen. Hij geeft in een gesprek met onder andere GPFans aan waar het momenteel niet helemaal vlekkeloos verloopt. Ook doet hij een opvallende uitspraak waarin hij Zak Brown tegenspreekt.

"Eerlijk gezegd heb ik de laatste weekenden telkens hetzelfde gevoel gehad", zegt Lawson. "In Barcelona, Monaco en Canada voelde ik me sterk, hadden we goede trainingen, maar in de kwalificatie kwamen we er niet uit. In Oostenrijk was het eindelijk wel het geval, en dat helpt misschien een beetje qua vertrouwen, maar eigenlijk voelt het al een tijdje goed", begint de coureur van Racing Bulls positief.

Lawson blijft ondanks positieve woorden zéér kritisch

Toch blijft Lawson kritisch: "Je hebt eigenlijk maar 24 uur om een goed resultaat een beetje in je op te nemen, want het volgende raceweekend staat alweer voor de deur. Eén topweekend is mooi, maar het is eigenlijk wat we van onszelf verwachten. We hebben zeven, acht matige weekenden gehad. We moeten er meer van hebben [de goede raceweekenden, red.], dat is het belangrijkste."

Uitspraken van Brown worden tegengesproken

Tot slot krijgt Lawson een vraag over een uitspraak van Brown, de teambaas van McLaren, die zei dat Red Bull zonder Verstappen eigenlijk niet zo snel is. Lawson kan daar best om lachen: "Ik denk eerlijk gezegd niet dat Zak Brown begrijpt waar hij het over heeft. Het is makkelijk praten vanaf de zijlijn als je er niet echt bij betrokken bent."

