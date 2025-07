Max Verstappen heeft na een teleurstellend weekend in Oostenrijk vooruitgeblikt op de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op en in het historische Silverstone. De Nederlander heeft een duidelijke boodschap richting het twaalfde weekend van het seizoen.

In de preview voor het weekend in Silverstone blikt Verstappen eerst nog even terug op het teleurstellende weekend in Oostenrijk. "Oostenrijk was een weekend om snel te vergeten. We hadden pech en het was niet het resultaat dat we wilden. We willen echter sterker terugkomen en hopelijk kunnen we analyseren en meer tempo in de auto vinden, zodat we competitiever kunnen zijn voor een andere thuisrace van het team. We hebben gekeken naar wat er fout ging in het weekend en zullen er alles aan doen om als team te blijven pushen."

Verstappen blikt vooruit op Silverstone

Dan naar het weekend in Groot-Brittannië, waar het dit weekend zowel zonnig als regenachtig gaat zijn. De Nederlander hoopt op verbetering voor de twaalfde race van het seizoen 2025. "Silverstone heeft veel snelle bochten die moeilijk in te halen zijn en het is een circuit met veel geschiedenis. Het is er altijd druk met veel evenementen, maar voor het team is het fijn om dit weekend dicht bij huis te zijn. Je weet nooit wat voor weer het wordt, dus we zullen zien wat er gebeurt."

