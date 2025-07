George Russell en Max Verstappen staan met Mercedes in de schijnwerpers deze week door intense geruchten na de F1 Grand Prix van Oostenrijk en richting de Grand Prix van Groot-Brittannië. De onderhandelingen tussen Russell en Mercedes zouden moeizaam verlopen.

Dit weet het Italiaanse Funoanalisitecnica te melden. Russell rijdt al sinds 2022 bij Mercedes en heeft eigenlijk elk seizoen verbetering getoond in de auto van de Silver Arrows. Russell wordt door Mercedes al van jongs af aan ondersteund om uiteindelijk in F1 te komen, iets wat hem gelukt is en al meerdere zeges heeft opgeleverd. Nu zou er volgens de geruchten een kink in de kabel zitten tijdens de onderhandelingen tussen de twee partijen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Verstappen geeft jawoord aan Wolff, Mercedes moet laatste horde nog nemen'

Russell bij Mercedes?

Zowel Russell als teamgenoot Andrea Kimi Antonelli hebben een aflopen contract eind 2025 en zullen dus een nieuwe deal nodig hebben om ook volgend jaar voor Mercedes uit te kunnen komen. Bij Antonelli zal een vernieuwing van de deal met een jaar geen groot probleem zijn, maar Russell is een ander verhaal. De Brit zou zekerheid willen en een langer contract voor ogen hebben, iets wat Mercedes hem nog niet wil geven omdat het flexibiliteit wil behouden mocht Verstappen ergens besluiten weg te gaan bij Red Bull.

OOK INTERESSANT: 'Mercedes heeft bij komst Verstappen voor 2026 al besluit genomen over teamgenoot'

'Russell sloeg eenjarig contract af'

Volgens de Italiaanse site zou Russell een deal voor een jaar met daarnaast een optie voor nog een jaar hebben afgeslagen en wil de Brit een langdurig contract om zijn eigen toekomst veilig te stellen. Mercedes wil dit voorlopig nog niet en de site stelt dat daardoor de geruchten omtrent Verstappen naar Mercedes weer op zijn gelaaid. Volgens geruchten deze week, vanuit Sky Sports Italia, zou Russell de coureur zijn die vervangen zou worden mocht Verstappen de overstap naar Mercedes maken in 2026. De geruchten van Sky Sports Italia stellen tevens dat Verstappen al zijn jawoord heeft gegeven voor 2026, maar dat alleen het bestuur van Mercedes nog goedkeuring moet geven. Het Engelse Sky Sports spreekt dit grotendeels tegen, terwijl ook De Telegraaf stelt 'dat er interesse is, maar er nog geen concrete aanbieding is gedaan'.

Gerelateerd