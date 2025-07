Sinds de DNF van Max Verstappen tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk en de teleurstellende vorm van Red Bull Racing de afgelopen raceweekenden zijn de geruchten over een overgang naar Mercedes voor 2026 hardnekkiger geworden. Nu zou de viervoudig wereldkampioen zelfs al 'ja' hebben gezegd tegen Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar moeten de Silver Arrows nog een laatste horde nemen.

Sky Sports Italia pakt in de nacht van dinsdag op woensdag opeens uit met het nieuws dat Verstappen dicht in de buurt van een overstap is naar Mercedes, het team dat door veel mensen wordt gezien als de favoriet voor 2026, het jaar waarin de nieuwe motorreglementen in zullen gaan. "Verstappen is dicht bij een overstap naar Mercedes. Volgens onze bronnen heeft de regerend wereldkampioen - wiens contract bij Red Bull in 2028 afloopt - ja gezegd tegen het aanbod van Toto Wolff", stelt de Italiaanse tak van Sky Sports.

'Mercedes moet laatste horde voor transfer Verstappen nog nemen'

Helemaal in kannen en kruiken zou het echter nog niet zijn, omdat er nog een laatste stap gezet moet worden bij Mercedes voordat er een klap op gegeven kan worden. "Een deel van het Mercedes-bestuur heeft de beslissende stap nog niet goedgekeurd, omdat, gezien de revolutie in de regelgeving die vanaf 2026 van kracht wordt, de Zilverpijlen nog steeds - ongeacht de rijderstandem - de beste auto op de grid zouden kunnen hebben."

Veel analisten zien Mercedes als enige logische vervolgstap voor Verstappen mocht de Nederlander besluiten zijn exitclausule te activeren en na 2025 vertrekken bij Red Bull Racing. Verstappen, die al sinds 2016 voor het team rijdt en zijn eerste race (Grand Prix van Spanje) voor Red Bull won, heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing. Dankzij de exitclausule, die volgens de laatste geruchten een plek in de top twee in het kampioenschap als doelstelling zou hebben en vanaf juli geactiveerd kan worden door Verstappen, en de mindere prestaties van Red Bull is de toekomst van Verstappen allesbehalve zeker.

