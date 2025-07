Max Verstappen en Mercedes zijn de hele week al onderwerp van gesprek dankzij geruchten uit de Italiaanse media dat de Nederlander al ja zou hebben gezegd tegen een transfer naar de Silver Arrows. Mercedes moet bij de komst van de viervoudig wereldkampioen echter wel een lastige keuze maken, maar die keuze lijkt al gemaakt te zijn.

Dit weet hetzelfde Sky Sports Italia woensdag te melden. Dezelfde site kon dus in de nacht van dinsdag op woensdag ook al melden dat Verstappen achter de schermen al zijn jawoord zou hebben gegeven aan Mercedes-teambaas Toto Wolff, die voor 2026 voor een lastige keuze staat. De Oostenrijker heeft namelijk drie opties voor twee stoeltjes in 2026. Toch zou ook op dat gebied Wolff al een knoop hebben doorgehakt met Mercedes.

Russell of Antonelli naast Verstappen?

Sky Sports Italia stelt namelijk dat, als Verstappen naar Mercedes komt, de keuze zal vallen op Andrea Kimi Antonelli en niet George Russell als teamgenoot van Verstappen. Allebei de coureurs hebben een aflopend contract bij Mercedes. "Als de deal doorgaat, neemt Verstappen naast Kimi Antonelli de plaats in van George Russell , die momenteel in gesprek is met Mercedes voor een mogelijke contractverlenging van ongeveer 35 miljoen euro. Het team is blij met de Engelsman, zoals Toto Wolff herhaaldelijk heeft gezegd, maar de kans om de Nederlander over te nemen kan niet worden genegeerd. En zo zou er een domino-effect ontstaan op de rijdersmarkt, waarbij Red Bull zelf en mogelijk ook Aston Martin wachten op de diensten van Russell."

