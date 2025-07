Juan Pablo Montoya, voormalig F1-coureur, heeft zijn licht laten schijnen op wat Mercedes in 2026 gaat doen als Max Verstappen naar de Silver Arrows komt. Wie gaat dan zijn teamgenoot worden: George Russell of Andrea Kimi Antonelli?

In gesprek met BettingLounge.co.uk stelt Montoya dat het doel van Wolff en Mercedes voor 2026 wel duidelijk is. "Wat ik denk: hij wil Max hebben als Max weg kan. En op basis van wat hij kan, zou ik, als ik Wolff was en Max zo graag wilde, Max contracteren en zeggen: oké, ik heb de eerste optie als je Red Bull verlaat. De eerste keer dat je Red Bull kunt verlaten, kun je [naar Mercedes] komen. De eerste keer dat je uit je contract kunt stappen, krijg ik je en is het Red Bull volgend jaar en met de motorwissel en de strijd die ze dan hebben, heb je Max voor 2027."

'Mercedes heeft Antonelli in een wurggreep'

Volgens Montoya kan Mercedes vooral flexibel zijn met het contract van Antonelli. "De volgende stap voor Wolff, wanneer Verstappen heeft getekend, is om te beslissen of hij George tekent en zich voor de lange termijn aan George verbindt, of verbind je je nog steeds aan Kimi? Dat is de hamvraag die ze moeten beantwoorden. Dat moeten ze en het is Toto's beslissing. Mercedes heeft Kimi in een wurggreep. Ze kunnen Kimi vertellen dat we een jaar-voor-jaar deal gaan sluiten."

Gaat Russell eenjarig contract accepteren?

Montoya denkt dat Mercedes het liefst net zo flexibel met het contract van Russell blijft als met dat van Antonelli, maar zou Russell dat wel accepteren? "De vraag is, als ze naar George gaan en ze bieden George een deal voor een jaar met een optie, of George dat zal aannemen? George heeft het heel goed gedaan, dus op dat moment speelt Red Bull hetzelfde spelletje en probeert het George te contracteren? 'Oké, jullie willen Max contracteren, maar we gaan hetzelfde spel spelen. Dus voor volgend jaar tekenen we George voor drie jaar.' Als ze een goede auto hebben en eindigen met George en Max, dan wordt het een Mercedes-probleem en geen Red Bull-probleem."

