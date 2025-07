McLaren-topman Zak Brown is na de Britse Grand Prix van de Formule 1 in de kart gestapt. Hij is het circuit op gegaan met Dries Van Langendonck, een aanstormend talent uit Vlaanderen die deel uitmaakt van het juniorprogramma van McLaren.

Van Langendonck was een maandje verwijderd van zijn veertiende verjaardag, toen de jonge Belg vorig jaar juli een McLaren-contract ondertekende. Hij is opgegroeid in Heusden-Zolder, vlakbij het circuit met dezelfde naam waar in 1973, van 1975 tot en met 1982 en in 1984 de Belgische Formule 1-wedstrijd werd gehouden. Hij heeft al een sterk cv met podiumplekken in de Dutch Winter Open van 2020, en de ROK Cup Superfinal en South Garda Winter Cup van 2021. Het jaar daarop schreef Van Langendonck de felbegeerde Andrea Margutti Trophy op zijn naam. 2023 werd zijn beste seizoen in de kartracerij. Hij sleepte de wereldtitel binnen in de OK Junior-klasse van het FIA Karting World Championship en ook in de Europese kampioenschappen viel hij in de prijzen, evenals in het Champions of the Future-evenement. Hij voegde er vorig jaar nog een Europese titel in de OK Juniors aan toe evenals de winst in de WSK Final Cup.

Brown met Van Langendonck

Brown is als CEO van McLaren druk bezig met de Formule 1 en de IndyCar Series, maar ook met het nieuwe FIA World Endurance Championship-project. Daarnaast is hij nog mede-eigenaar van United Autosports, een succesvol team in de sportscar-racerij. Toch heeft de Amerikaan ruimte in zijn agenda kunnen vinden om met Van Langendonck aan de slag te gaan.

"Het circuit op met McLaren-juniorrijder Dries Van Langendonck", schrijft Brown op Instagram. "Het is hard werken om proberen een wereldkampioen karten bij te houden!"

