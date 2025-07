F1-teambaas pleit voor terugkeer Sergio Pérez: "Twijfel niet aan zijn snelheid"

Sergio Perez is toe aan een nieuwe start in de Formule 1, nadat hij eind 2024 door Red Bull op straat werd gezet. Jonathan Wheatley, voormalig sportief directeur bij de energiedrankgigant, prijst de snelheid van de Mexicaan en zijn vermogen om een team te motiveren. Ondanks zijn ontslag voert de routinier gesprekken met verschillende teams, waaronder Cadillac en Alpine, in de hoop zijn loopbaan nieuw leven in te blazen.

Na vier seizoenen bij Red Bull besloot de Mexicaanse coureur dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging. Perez nam de tijd om zijn opties in kaart te brengen, maar is inmiddels vastberaden om terug te keren in de Formule 1, als hij maar het juiste project vindt. Cadillac, dat volgend seizoen zijn debuut maakt in de koningsklasse, lijkt een aantrekkelijke optie voor Perez. Het team onder leiding van Graeme Lowdon is op zoek naar ervaring, en de routinier staat hoog op hun lijstje.

De strijd om de zitjes bij Cadillac

Cadillac is druk bezig met het afstrepen van kandidaten voor de twee racezitjes voor aankomend seizoen, en Perez is een van de grote favorieten, samen met Valtteri Bottas. De Mexicaan, die in 2023 goed was voor zes overwinningen en 39 punten, hoopt dat zijn ervaring en performance hem een voorsprong op de Fin geven, maar Bottas is inmiddels bevestigd als hoofdkandidaat voor een van de zitjes bij het Amerikaanse team.

Wheatley prijst natuurlijke snelheid

Wheatley spreekt lovend over de natuurlijke snelheid van Perez en zijn vermogen om een team te inspireren: "Ik heb geen twijfel over zijn snelheid. Het is altijd natuurlijk geweest," zei Wheatley. "Hij heeft geweldige prestaties geleverd bij mijn voormalige team en ik denk niet dat het een groot probleem is dat hij een tijdje niet in een Formule 1-auto heeft gereden. Hij maakte me aan het twijfelen of ik wel al mijn inspanningen leverde, niet dat hij kritiek had, maar hij daagde je op een positieve manier uit en ik genoot ervan."

Hoop voor Perez

Cadillac blijft hun opties voor de twee racezitjes in 2026 evalueren, maar er staan slechts een handjevol kandidaten op hun shortlist. De gesprekken met de relevante partijen zullen de komende weken doorgaan, terwijl de voormalig Red Bull-coureur hoopt dat zijn vastberadenheid en ervaring hem een nieuwe kans op de grid zullen geven.

