Jonathan Wheatley is de nieuwe aanwinst van Audi. Hij zal binnenkort zijn taken als sportief directeur bij het Red Bull F1-team neerleggen, voordat hij vertrekt naar Hinwil om daar de teambaas te worden. Het team van Max Verstappen verliest daarmee opnieuw een belangrijke speler.

Wheatley heeft tot nu toe slechts twee werkgevers gehad in de Formule 1. Hij werkte als monteur en later hoofdmonteur bij Benetton vanaf 1991 en de Brit bleef bij het team toen het werd overgenomen door Renault. Hij won daar twee constructeurstitels in 1995 en 2005. Direct na het tweede binnengesleepte kampioenschap besloot hij de overstap te maken naar Red Bull Racing. Wheatley werd aangesteld als de sportief directeur en werd zo verantwoordelijk voor ervoor zorgen dat het team binnen de reglementen van de FIA werkte, voor communicatie tussen Red Bull en de stewards en voor het overzien van de gehele pitcrew. Waar al die taken samengaan met chaotische momenten, was Wheatley juist de rust zelve.

Verstappen crasht in verkenningsronde

Een goed voorbeeld van deze kalmte was de Grand Prix van Hongarije van 2020. Max Verstappen maakte een zeldzame fout en dat deed hij in de zogeheten reconnaissance lap, de verkenningsronde uit de pits richting de grid toe, net voor de race. Het was glad door de regen en de Nederlander schoot op zijn intermediates rechtdoor de bandenstapels in. Naast een kapotte voorvleugel was ook de voorwielophanging afgebroken. De monteurs scholden en tierden over de radio, maar Wheatley bleef kalm, zo weet Motor Sport Magazine te omschrijven. "Oké, we hebben een auto in de muur in bocht 12. Hij heeft genoeg tijd om de achteruit te vinden en ik denk dat we hem dan op de grid kunnen krijgen," zei hij, terwijl hij al een plan opstelde. De monteurs bleven hun zorgen uiten, toen ze de schade eenmaal zagen, maar Wheatley had er vertrouwen in dat het ging lukken en gooide er doodleuk een "Okey-dokey" tussendoor.

Stabiliteit Audi

Wheatley overzag de gehele operatie, lette op alle regels die staan opgesteld in de sportieve en technische reglementen van de FIA, gaf duidelijk leiding bij het repareren van de ophanging en hield iedereen op de hoogte van de tijd. Op een gegeven moment moet de race natuurlijk beginnen en moet iedereen van de grid af. Met nog 78 seconden te gaan was de RB16 van Verstappen weer zo goed als nieuw en de coureur reed van de zevende naar de tweede positie.

Wat Audi nodig heeft is stabiliteit en dan kunnen ze bij iemand als Wheatley wel goed zitten. CEO Andreas Seidl en algeheel vertegenwoordiger van het project Oliver Hoffmann zouden teveel bezig zijn geweest met een machtsstrijd binnen de Duitse autogigant en dus moesten zij vertrekken. Mattia Binotto is aangenomen als Chief Operating Officer (COO) en Chief Technical Officer (CTO), terwijl Wheatley dus de teambaas wordt. Dat zal op zijn laatst in juli 2025 gebeuren, wanneer het team nog als Kick Sauber uitkomt. Nico Hülkenberg is al bevestigd als coureur, maar wie zijn teamgenoot wordt, is nog niet bekend.

