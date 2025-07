Het Formule 1-veld zit dichter bij elkaar dan ooit en het was dan ook geen verrassing dat het een spannende kwalificatie was voor de Britse Grand Prix. Wat wel als een verrassing kwam, was de pole position van Max Verstappen, zeker na die tegenvallende vrijdag. GPFans neemt de voorlopige startgrid met je door.

Verstappen was rapper dan wie dan ook in zijn Red Bull en ging Silverstone rond met een tijd van 1:24.892. Hij was een tiende sneller dan Oscar Piastri en Lando Norris, die oppermachtig zijn geweest met de McLaren in 2025. George Russell zette de vierde tijd neer en plaatste zijn Mercedes voor de scharlakenrode Ferrari's van thuisheld Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Kimi Antonelli moet een gridstraf van 3 posities incasseren vanwege de crash met Verstappen in Oostenrijk. De Italiaanse rookie wordt teruggezet achter Fernando Alonso, Pierre Gasly en Carlos Sainz.

Bearman krijgt na Antonelli ook een penalty

Yuki Tsunoda worstelde met vermogensverlies van de Honda-power unit achter zijn Red Bull en moet vanaf de elfde positie beginnen. Hij kwalificeerde zich wel beter dan de Racing Bulls-coureurs. Isack Hadjar begint vanaf P12 en Liam Lawson vanaf P15. Daartussenin vinden we nog Alexander Albon en Esteban Ocon. Ollie Bearman kreeg een gridstraf van 10 plekken aan zijn broek, nadat hij te hard had gereden onder rode vlaggen met een crash tot gevolg. De Haas-coureur vangt de race niet als achtste maar als achttiende aan. Hij staat achter Gabriel Bortoleto en Lance Stroll op de grid, maar nog voor Nico Hülkenberg en Franco Colapinto.

Dit is de voorlopige startopstelling voor de Britse Grand Prix op Silverstone met Max Verstappen op pole, en gridstraffen voor Kimi Antonelli en Ollie Bearman.#F1 #BritishGP pic.twitter.com/EiRDePViax — GPFans NL (@GPFansNL) July 5, 2025

