Max Verstappen veroverde, waarschijnlijk ook tot zijn eigen verbazing, pole position voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië. Bij de fans was de verbazing wellicht nog een stuk groter en waren de meningen ook verdeeld.

Oscar Piastri leek pole te gaan pakken voor de twaalfde race van 2025 nadat hij Lando Norris niet langszij zag komen in de laatste run in Q3 en Lewis Hamilton zijn tijd bij lange na niet goed genoeg was. Toen was daar echter Verstappen, die een paars rondje reed en zo toch pole pakte na een vrijdag en zaterdag waarin hij vooral aan het klagen was over de RB21.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen doet fans verbazen

De fans konden hun ogen ook nauwelijk geloven nadat Verstappen pole had gepakt. Fans denken dat Red Bull iedereen in de maling aan het nemen is, maar ook dat Verstappen simpelweg de beste coureur in F1 en wellicht zelfs aller tijden is. Zie hieronder een paar van de reacties.

He might be the GOAT — SportiveSphereHQ (@SportiveHq) July 5, 2025

Lewis didn’t stand a chance — Ignition Australia (@Ignition_AU) July 5, 2025

"Difficult to drive" my ass. This redbull is sandbagging massively. — Dipit Sharma (@dipitsharma03) July 5, 2025

He’s just that guy — TheApexHound (@TheApexHound) July 5, 2025

Complains about the car every session… takes pole — snoozie 🥑 (@snoozie_v) July 5, 2025

The goat for a reason — Racing Fanatics (@Racing_Fanatics) July 5, 2025

Interesting how he suddenly is back in form after interest from Mercedes. He’s clearly sending a message to Redbull they have to give him a contract he just cannot refuse if they want to have continue having him — Diego (@Dieggo) July 5, 2025

MAX VERSTAPPEN IS THE GREATEST DRIVER IN FORMULA 1 HISTORY! — Sleepless Honeybadger (@neurathink0) July 5, 2025

