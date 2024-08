Volgens voormalig Formule 1-coureur Patrick Friesacher komt de zomerstop op het juiste moment voor Sergio Pérez. De Mexicaan leek in België nog zijn laatste race voor Red Bull Racing te rijden, maar plots kwam daar maandag het bericht dat hij alsnog mocht blijven.

De positie van Pérez bij Red Bull Racing stond de afgelopen maanden onder druk en dat had te maken met de vorm van de Mexicaan. Daar waar Max Verstappen nog veelvuldig om de bovenste plekken wist te vechten, met een mindere auto, had Pérez grote moeite om Q3 te bereiken en op zondag in de punten te rijden. Hoewel het constructeurskampioenschap inmiddels niet meer zeker lijkt voor Red Bull Racing, houdt het team toch aan 'Checo' vast en Friesacher gaat in zijn column voor Speedweek daarop in.

Zomerstop biedt Pérez adempauze

"Deze pauze helpt ook Sergio Pérez, die tijd heeft om op adem te komen. Red Bull Racing heeft met zijn beslissing om met hem verder te gaan laten zien dat ze achter hem staan. Dat doet hem goed en kan hem helpen zich uit de neerwaartse spiraal, waarin hij zich momenteel bevindt, te manoeuvreren. Belangrijk voor hem – en voor Red Bull Racing met het oog op het constructeurskampioenschap – is dat hij de resterende races constant in de punten rijdt", zo opent Friesacher. Toch is dat allerminst een zekerheidje, want 'Checo' heeft zich in de voorbije maanden wel vaker uitgesproken over de ommekeer, die er uiteindelijk niet kwam.

'Checo' legt zichzelf te veel druk op

De voormalig teamgenoot van Christijan Albers ziet een kwakkelende Pérez: "Sergio is op een goede dag een ijzersterke coureur. Hij heeft in de eerste races van het seizoen een solide performance laten zien. Als hij twee, drie tienden achter Max ligt, dan is dat helemaal oké. Max is een uitzonderlijk talent." Ook wijst hij naar de mentale gesteldheid van Pérez: "Maar Sergio legt zichzelf gedurende het jaar zoveel druk op. Hij wil races winnen, hij wil wereldkampioen worden – en dan komt hij op het circuit. Het is al genoeg als in de vrije training een paar kleinigheden niet passen en hij zich niet honderd procent op zijn gemak voelt in de auto. Zodra hij dan uit de auto stapt, krijgt hij bovendien steeds weer dezelfde vragen van de journalisten. De ene coureur kan dat makkelijker naast zich neerleggen, de andere begint te piekeren en uiteindelijk zit het in zijn achterhoofd", aldus Friesacher.

