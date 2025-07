De Dutch Grand Prix komt met grote snelheid dichterbij en over iets meer dan één maand is het alweer tijd voor de één-na-laatste editie in Zandvoort. Om je alvast goed en op tijd voor te bereiden, nemen we vast een belangrijke zaak onder de loep: hoe reis je het beste naar het enorme Formule 1-circus in de kleine badplaats?

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en door de moeilijk te bereiken locatie doet men er achter de schermen weer alles aan om de ervaring voor alle fans zo fijn mogelijk te laten verlopen. Maar hoe kun je nu zelf het beste afreizen richting de kustplaats?

Zijn auto's toegestaan in Zandvoort?

Omdat het plaatsje Zandvoort natuurlijk piepklein is als je het vergelijkt met de andere gigantische steden die een Formule 1-race organiseren, is het onmogelijk om alle honderdduizenden fans met auto's richting het dorp te laten komen. Het zou zorgen voor complete verkeersopstoppingen en ellenlange files, waardoor het onmogelijk is om dat te organiseren. Om die ellende te voorkomen, wordt door de gemeenten alle toegangswegen naar Zandvoort en omliggende gemeentes afgesloten vanaf donderdag 28 augustus in de ochtend. Vanaf dat moment kunnen alleen nog media, teams en andere betrokkenen de badplaats in. Ook met de taxi naar Zandvoort komen is niet mogelijk. Mocht je toch met de auto of taxi willen, wijst de organisatie op de verschillende Park+Ride-locaties in Amsterdam en Amstelveen. Gelukkig zijn er een hoop andere opties om Zandvoort te bereiken.

Vervoersmiddelen richting Zandvoort

Eén van de makkelijkste opties om Zandvoort te bereiken vanuit heel Nederland is per trein. Via het treinstation loop je binnen een mum van tijd naar het circuit en bovendien worden er door de NS extra treinen ingezet. Ook de bus is een optie als je vanuit de buurt komt. Voor verdere afstanden kun je gebruikmaken van de Dutch Grand Prix Shuttle, waarbij men door heel Nederland touringcars vanaf verschillende plekken laat vertrekken die rijden tot vlakbij het circuit. Eén van de laatste opties is om per (brom)fiets naar Zandvoort af te reizen. Dat biedt vaak een mooie rit door de duinen en is bovendien erg gemakkelijk met de grote fietsenstallingen langs de boulevard. Dit kun je ook doen door een deelfiets of -scooter te regelen in één van de verschillende steden. Alle overige informatie is op de website van de Dutch Grand Prix te vinden. Ook heeft men een speciale wegwijzer, waar je je postcode in kan vullen om de best mogelijke opties te krijgen qua vervoer. Deze kun je hier vinden.

