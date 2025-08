De Formule 1 is net begonnen aan de zomerstop, maar Max Verstappen kijkt al uit naar de volgende wedstrijd: de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort. Het is dan vooral het racen waar hij plezier uit haalt en niet de mediaverplichtingen die bij zijn thuisrace komen kijken. De coureur van Red Bull Racing ziet graag de oranje kleuren, zolang het maar het 'goede' oranje is.

De Dutch Grand Prix keerde in 2021 na 36 jaar afwezigheid terug op de F1-kalender. Verstappen won drie races op rij, voordat Lando Norris er met de overwinning vandoor ging in 2024. De McLaren-coureur kwam vanaf de pole niet lekker weg bij de start en Verstappen had de leiding voor 17 ronden in handen, voordat zijn rivaal de eerste plek afpakte en niet meer achterom hoefde te kijken. Uiteraard hoopt de viervoudig wereldkampioen eind deze maand mee te kunnen vechten om de overwinning, al zal dat lastig worden gezien de Red Bull steeds verder is teruggezakt in de pikorde.

Verstappen kijkt niet uit naar de mediaverplichtingen

Voor Verstappen is Zandvoort een van de hoogtepunten van het jaar. "Het is natuurlijk mijn thuiscircuit en we hebben er tot nu toe altijd mooie momenten beleefd", begon hij bij Viaplay. "Daar kijk ik natuurlijk naar uit. Na de zomerstop gaan we meteen volle bak erop, dus dat is wel mooi." Het weekend van de Dutch Grand Prix staat volgeboekt voor Verstappen, omdat het zijn thuisrace is. Hij zal meer mediaverplichtingen hebben en er staat meer druk op hem. Op de vraag wat hij het mooiste aan het weekend vindt, antwoordde Verstappen lachend: "Het rijden zelf."

De juiste kleur oranje

Verstappen vervolgde: "Naast het rijden zelf natuurlijk ook al die fans naast het circuit, met zoveel oranje - de juiste kleur oranje." Dus niet het papaja van McLaren. "Dat blijft altijd bijzonder om te zien. Wat ik ook heel mooi vind aan Zandvoort, is dat je heel dichtbij het circuit staat op bepaalde plekken. Ik denk dat dat toch wel mooier is dan op een paar andere circuits waar je toch iets verder van het circuit af zit."

