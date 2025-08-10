De Grand Prix van Nederland staat voor de deur. Over enkele weken barst het grootste racespektakel op Nederlandse bodem los in Zandvoort en honderdduizenden fans reizen dus richting de badplaats. Het is dan ook handig om te weten wat je allemaal wél en niet mee mag nemen naar binnen.

De Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort is natuurlijk voor alle Nederlandse fans hét hoogtepunt op de Formule 1-kalender en over enkele weken is het weer tijd voor het enorme racefeest in Noord-Holland. Honderdduizenden racefans zullen van 29 tot en met 31 augustus de weg zoeken naar het kleine badplaatsje aan de kust van de Noordzee en het belooft dan ook weer één groot spektakel te worden. Max Verstappen zal onder toezicht van het fanatieke thuispubliek gaan proberen om de overwinning te pakken in de één-na-laatste race op Zandvoort.

Verboden spullen

Voor alle fans die eind augustus de tocht richting de kust maken om aanwezig te zijn bij de race in de duinen, is het belangrijk om te weten wat er allemaal wél en wat er niet mee naar binnen genomen mag worden op Circuit Zandvoort. Er zijn bijvoorbeeld redelijk wat spullen die bij andere races wél mee naar binnen mogen, maar op het circuit in Nederland verboden zijn. Zo mogen klapstoelen, paraplu’s, parasols of krukjes niet mee het circuit op. Tassen zijn toegestaan, maar mogen niet groter dan een A4-maat en dikker dan tien centimeter zijn. Selfiesticks, drones of professionele camera-/opnameapparatuur zijn ook verboden om mee te nemen. Een camera mag, maar mag dan geen afschroefbare lens hebben.

Mag je alcohol meenemen op het circuit?

Daarnaast zijn er een aantal spullen die - vanzelfsprekend - niet mee naar binnen mogen: drugs, wapens en vuurwerk zijn verboden om mee het circuit op te nemen en kunnen zorgen voor ontzegging van de toegang wanneer deze aangetroffen worden. Ten slotte nog de vraag of het toegestaan is om zelf drinken en alcoholische dranken mee naar binnen te nemen. (Alcoholische) dranken zijn verboden om mee te nemen richting het circuit, net als zelf meegenomen eten. Een lege waterfles van maximaal een halve liter is wél toegestaan en kan dan op het circuit gevuld worden. Ook eigen meegenomen voeding mag helaas niet mee naar binnen.

