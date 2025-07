Afgelopen maandag doken er foto's op van een klein gedeelte van Circuit Zandvoort wat onder water stond. Het circuit heeft op de foto's gereageerd en bestempelt het als 'fake news'. Het noodweer zou geen schade aan de baan hebben gedaan.

Er trokken een boel zware regenbuien over Nederland. Zandvoort werd ook getroffen door de vele neerslag met natte voetjes voor de inwoners van de badplaats tot gevolg. Door de Kumhobocht, de een na laatste bocht op het circuit vóór de banking, liep een rivier van regenwater wat voor een grote gul had gezorgd door de grindbak en onder de vangrails en Tecpro-muur. Dat liet de eerste foto zien die was uitgekomen via @Lisaa_xlando op X. Het circuit heeft middels een statement laten weten dat er echter géén schade was.

Statement van Zandvoort

"De zware regen van gisteren resulteerde in fake news over schade aan het circuit", zo heeft Circuit Zandvoort zojuist laten weten. "Vanmorgen vroeg heeft ons team het gehele circuit geïnspecteerd en vond geen schade, en we hebben geen vertragingen opgelopen. De baan is droog, schoon, en 100 procent klaar om op gereden te worden. De F1 Academy rijdt sinds vanmorgen zelfs al op de baan voor de geplande testdagen en dit is zonder problemen verlopen. De sessies verlopen precies zoals gepland."

Later werden er meer foto's en filmpjes op social media gedeeld, waarin duidelijk te zien is dat dit niet een situatie is die zich vanzelf zou oplossen. Een gul van bijna een meter diep in de grindbak en zand op de baan kan je natuurlijk niet laten liggen. Zandvoort laat echter duidelijk merken dat ze niet willen dat dit 'schade' wordt genoemd. Overigens begon de F1 Academy-testdag bijna een halfuur later dan gepland.

@Lisaa_xlando heeft haar foto inmiddels van X verwijderd, omdat ze deze 'inside informatie' eigenlijk niet had mogen delen.

I danni prodotti dal temporale abbattutosi a Zandvoort. Tutto dovrebbe essere ripristinato in vista della gara in programma a fine Agosto. #F1 #Zandvoort #DutchGP pic.twitter.com/QqY80gkitp — RobertoF1 (@robertofunoat) July 22, 2025

