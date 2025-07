We zijn nog maar drie dagen verwijderd van de eerste dag van de F1 Grand Prix van België. Het weer op het Circuit de Spa-Francorchamps blijft echter moeilijk te voorspellen. Dat het wisselvallig wordt en niet al te warm, is een ding wat zeker is, maar omdat de baan in een vallei van de Ardennen ligt, zal het zelfs heel lokaal nog lastig uit te vogelen zijn waar de buitjes gaan vallen.

De eerste Grand Prix van België werd voor het eerst in 1925 verreden, lang voordat de Formule 1 überhaupt bestond. De aankomende editie van deze wedstrijd zal de 81e ooit zijn. Er werd tot 1970 altijd op Spa-Francorchamps geracet, met een kort circuit door het Ter Kamerenbos in Brussel in 1946 als uitzondering. Spa-Francorchamps was te onveilig geworden voor de koningsklasse en dus kregen Nivelles-Baulers en Zolder de eer om de Belgische Grote Prijs te organiseren. Na enorme verbouwingen aan Spa-Francorchamps keerde de Formule 1 terug in de Ardennen in 1983 en bijna elk jaar vanaf 1985. Er werd alleen in 2003 niet gereden vanwege rommelingen rondom tabaksreclames en in 2006, opnieuw vanwege verbouwingen. F1 zal voor de 58e keer op Spa-Francorchamps racen op 27 juli.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit gaat er gebeuren met de nieuwe bandenkeuze van Pirelli tijdens GP van België

Weerbericht

Volgens Météo Belgique is de grootste kans op regen op de vrijdag. Omdat het een sprintweekend is, zal de kwalificatie op die dag worden verreden. Een natte baan kan altijd voor verrassingen zorgen. Na de 35 tot 40 procent kans op neerslag op de vrijdag, zakt het voor de zaterdag naar 20 procent. Datzelfde geldt voor de zondag. Het zal niet warmer worden dan 21°C en er zal een stevig windje staan tot 30 kilometer per uur. Météo Belgique is aan de voorzichtige kant met haar weersverwachting. Zo melden andere bronnen 60 tot 70 procent kans op regen gedurende het weekend.

Dit is de huidige weersverwachting voor Francorchamps volgens Météo Belgique.#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/gSQHZxb2tb — GPFans NL (@GPFansNL) July 21, 2025

Gerelateerd