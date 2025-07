Dit gaat er gebeuren met de nieuwe bandenkeuze van Pirelli tijdens GP van België

De bandenkeuze van Pirelli voor de Grand Prix van België zal dit weekend zijn waarde gaan bewijzen. Hoewel veel concurrenten het nieuws nu brengen, kon GPFans op 10 juni al melden dat Pirelli in Spa met een vernieuwde bandenaanpak zou komen. Toen werd duidelijk dat Pirelli bij de GP van België bewust de C2-compound overslaat en kiest voor C1, C3 en C4: een sprongetje tussen de banden dus.

Inmiddels is het raceweekend aangebroken, en zien we die nieuwe strategie dus in de praktijk. Zoals technisch directeur Simone Berra destijds uitlegde tegenover de media: "Spa was volgens onze simulaties de meest logische plaats om deze sprong in bandencompounds te testen. We bieden teams nu een bredere waaier aan strategieën, met meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld één of juist twee stops."

Hoe werkt het?

Normaal gesproken kiest Pirelli drie opeenvolgende compounds, maar in België is er bewust een ‘gat’ gelaten door de C2 over te slaan. De hardere C1 biedt de langzaamste, maar duurzaamste optie. Mogelijk is dit aantrekkelijk voor een eenstopper. Teams die voor snelheid gaan, moeten vaker stoppen en kiezen voor de combinatie van C3 en C4. Zeker tijdens een sprintraceweekend als dit én met de verwachte regen in Spa zal het bandenmanagement extra bepalend worden.

